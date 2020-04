Hommage en ligne de la Cinémathèque à l'acteur Philippe Nahon

La Cinémathèque française rendra hommage mercredi soir à l'acteur Philippe Nahon en diffusant, sur sa plateforme en ligne spécialement créée pour le confinement, deux films de l'acteur de 81 ans, décédé dimanche suite à une infection au Covid-19.

A partir de 20H30, et pendant dix jours, les internautes pourront regarder gratuitement en ligne le moyen métrage "Carne" (1991) et le long métrage "Seul contre tous" (1998), les deux premières collaborations de Philippe Nahon et du réalisateur Gaspar Noé.

"Nous avons eu un coup de foudre mutuel pour faire ce film (+Carne+, présenté à la Semaine de la Critique à Cannes) et après il me tenait à coeur de continuer avec lui", a commenté auprès de l'AFP le réalisateur, après l'annonce du décès de son ami.

Ces films seront visibles sur la plateforme "Henri" -- en hommage à l'un des fondateurs de la Cinémathèque Henri Langlois -- où l'institution du 7e art diffuse chaque soir un film rare. Leur diffusion s'est faite en accord avec Les Cinémas de la Zone, société de production de Gaspar Noé, qui produit ses films.

"Cette mise en ligne d'une infime partie de notre collection, celle dont nous possédons les droits de diffusion, répond bien sûr à un contexte très particulier, (...) mais aussi à la volonté de diffuser le plus largement possible quelques pépites méconnues", indiquait la Cinémathèque en lançant cette initiative.

Sur la plateforme, la Cinémathèque a aussi rendu hommage au dandy de la chanson française, Christophe, décédé jeudi à l'âge de 74 ans, en diffusant "Personne n'est à la place de personne".

Ce film inédit de Dominique Gonzalez-Foerster et Ange Leccia documente, après plus de deux décennies d'absence, son retour sur scène en 2002 pour une série de concerts à l'Olympia.