Hong Kong: le club Bruce Lee ferme son musée pour raisons économiques

Un groupe de passionnés de Bruce Lee s'est rassemblé mardi dans un mini-musée de Hong Kong dédié au légendaire maître des arts martiaux pour faire leurs adieux au site, contraint de fermer en raison de frais de fonctionnement trop élevés.

Le club Bruce Lee, fondé par sa famille, avait réuni depuis 2001 une collection de 2.000 objets, dont de vieux magazines et une grande sculpture de la star, dans le quartier animé de Yau Ma Tei.

En 2016, une augmentation du loyer avait conduit à une première fermeture du lieu.

Trois ans plus tard, le club s'était déplacé dans le quartier industriel de Kwun Tong, accueillant à nouveau des visiteurs juste avant le début d'un mouvement pro-démocratie massif qui mit un coup d'arrêt au tourisme.

Le mouvement social, suivi par la pandémie de Covid-19, ont "gravement perturbé" les projets du musée, affirme le club dans un communiqué.

"Nous anticipions une reprise, mais la réalité n'a pas été à la hauteur", ajoute-t-il.

"Les dépenses accumulées au cours des six dernières années nous ont poussées à repenser la manière la plus efficace d'utiliser nos ressources pour entretenir la flamme de l'esprit de Bruce Lee".

Le club entend désormais "explorer de nouvelles façons" d'interagir avec le public, mais ferme ses portes peu avant le 85e anniversaire de Bruce Lee.

L'esprit de Bruce Lee

Né à San Francisco en 1940, Bruce Lee a grandi à Hong Kong, alors sous administration britannique, où il est devenu célèbre très jeune en tant qu'acteur.

Il est rapidement devenu l'un des premiers acteurs asiatiques à percer à Hollywood, avant de décéder à l'âge de 32 ans.

C'est "vraiment dommage" de perdre cet endroit, estime Andy Tong, un visiteur et professeur d'arts martiaux, dans le petit musée de Kwun Tong.

"(Bruce Lee) a contribué à forger l'image des Chinois et des Chinois d'outre-mer dans le monde occidental", ajoute l'homme de 46 ans.

Le frère de Bruce Lee, Robert Lee, pose devant les affiches de la star du kung-fu au club Bruce Lee, à Hong Kong, le 1er juillet 2025 AFP

La superstar peut compter sur une importante communauté de fans à Hong Kong, avec des rétrospectives et des expositions fréquentes, mais les projets plus pérennes de collecte et de préservation restent précaires.

En 2004, une initiative portée par des fans a permis la construction d'une statue en bronze de Bruce Lee sur le célèbre front de mer de Hong Kong.

Mais son ancienne résidence a été démolie en 2019, malgré une mobilisation pour la préserver.

Les autorités manquent de vision à long terme pour préserver l'héritage de Bruce lee, estime W Wong, président du club Bruce Lee.

Mais l'organisation "n'abandonnera jamais" ses efforts pour défendre l'esprit de l'artiste.

"Même si Bruce est décédé, son esprit continue d'inspirer toutes sortes de personnes", affirme à l'AFP Robert Lee, le frère de Bruce Lee, âgé de 76 ans.

"Je suis certain (..) que l'esprit de Bruce Lee restera à jamais ici".