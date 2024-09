Hong Kong: un journal intime relate l'histoire méconnue de la Chine lors du débarquement

La veille du 6 juin 1944, plusieurs flottes de navires se sont dirigées en pleine nuit vers les plages de Normandie pour une attaque de grande envergure.

L'officier de marine chinois Lam Ping-yu était à bord.

Son journal est l'objet d'une exposition au Fringe Club et à la Chinese University de Hong Kong ce mois-ci. Elle relate les histoires de 24 officiers chinois qui ont prêté main forte aux Alliés le jour du débarquement.

Les bateaux étaient "aussi nombreux que des fourmis, éparpillés et gigotants sur l'eau à perte de vue", a écrit Lam Ping-yu dans son journal. "A environ 5 heure de matin: (le navire) HMS Warspite a été le premier à ouvrir le feu".

Les historiens, les documentaires et la culture populaire ont souvent mis l'accent sur la participation britannique dans ce qui est reconnu comme la plus grande opération militaire amphibie de l'histoire, marquant la fin de l'occupation nazie en Europe de l'ouest.

Ce que l'on sait peu, c'est que des officiers de marine chinois ont aussi été envoyés en Europe pour se former.

Lam Ping-yu, 33 ans à l'époque, servait à bord du navire britannique HMS Ramillies. Selon ses notes, le bateau a ouvert le feu à peu près une heure après le HMS Warspite.

"Sur toute la journée, Ramillies a lancé plus de 200 obus de 38,1 cm", a-t-il écrit dans son journal intime.

"Nous pensons que cet épisode historique appartient à tout le monde, en Orient comme en Occident", a déclaré à l'AFP John Mok, l'un des organisateurs de l'exposition.

"Parfois on se demande si ce sont les Chinois qui ont aidé à libérer l'Europe, ou si c'est l'Europe qui a formé la marine chinoise? En fait c'était +vous êtes parmi nous et nous sommes parmi vous+", a-t-il ajouté.

"Un récit à la première personne"

Entre 1943 et 1944, le gouvernement chinois a envoyé 100 officiers suivre une formation aux Etats-Unis et au Royaume-Uni pour reconstruire la marine chinoise qui avait été détruite par le Japon, une puissance alliée avec l'Allemagne nazie.

Lam Ping-yu et Huang Tingxin faisaient partie d'un premier groupe de 24 officiers envoyés au Royaume-Uni. Huang Shansong, le fils de ce dernier sera présent à l'exposition à Hong Kong.

"A l'époque, la stratégie était de connecter le combat de la Chine avec la guerre mondiale contre le fascisme pour que la Chine puisse mieux se défendre contre l'invasion du Japon grâce au soutien des Etats-Unis et du Royaume-Uni", explique Huang Sansong, également professeur d'histoire dans la ville chinoise de Hangzhou (est).

En 2013, M. Huang a publié un livre sur les histoires racontées par son père, mais il admet qu'il pense que le journal de Lam Ping-yu est plus précis, et donc plus utile.

Officier de marine chinois, Lam Ping-yu a servi à bord du navire britannique HMS Ramillies pendant la Seconde Guerre mondiale AFP

"Le journal est de loin le seul récit de terrain, à la première personne connu de nos jours en ce qui concerne l'internat de ces 24 hommes au Royaume-Uni", dit-il.

Il prêtera à l'exposition la Légion d'Honneur que son père a reçue en 2006 pour sa contribution à la libération de la France.

"Il m'a toujours dit que la guerre, et en particulier les guerres modernes étaient épouvantables", confit-il à l'AFP. "On ne peut que rappeler l'importance de la paix".

"Un public plus large"

Pourtant, le journal de Lam Ping-yu a failli finir dans une décharge.

Après la guerre, le capitaine a vécu à Hong Kong jusqu'à la fin des années 1960 et a laissé le gros de ses affaires personnelles -- dont le journal -- dans l'appartement de son frère.

Récupéré par un photographe et un amateur d'histoire avant que le bâtiment soit détruit, le journal a attiré l'attention d'Angus Hui, un ancien journaliste qui s'est procuré une copie pour ses études en histoire navale chinoise.

Des pages de l'officier de marine Lam Ping-yu AFP

Il a rencontré John Mok l'année dernière, et lui a suggéré que ces histoires "mériteraient un public plus large".

Pendant qu'ils effectuaient des recherches en Chine, à Taïwan, à Singapour et en Europe, où des vétérans se sont installés après la guerre, ils ont décidé que Hong Kong était l'endroit le plus adapté pour l'exposition.

Ces dernières années, l'ex-colonie britannique a perdu en attractivité auprès des gouvernements occidentaux, qui ont condamné Hong Kong pour avoir restreint les libertés après les manifestations prodémocratie de 2019.

Mais la décision du vétéran Lam Ping-yu de venir à Hong Kong "reflète l'aspect unique de la ville", estime M. Hui.

"Les gens disent que Hong Kong n'est plus ce qu'elle était (...) Mais selon l'histoire et nos propres expériences, nous trouvons Hong Kong toujours importante".