Houellebecq, Musso et Bussi bientôt en séries sur France Télévisions

Les auteurs à succès Michel Bussi et Guillaume Musso auront bientôt chacun leur série pour France Télévisions, a annoncé vendredi la directrice de la fiction du groupe public, Anne Holmes, au festival de La Rochelle.

L'auteur d'"Un avion sans elle", Michel Bussi, prépare une série originale qui devrait s'intituler "L'île prisonnière". Et le best-seller de Guillaume Musso "La jeune fille et la nuit" sera découpé en six épisodes.

Le groupe public diffusera également une adaptation des "Particules élémentaires" de Michel Houellebecq sur sa plateforme France.tv.

Outre les nouvelles saisons de "Dix pour cent", de "Capitaine Marleau" et des "Petits meurtres", le groupe public diffusera bientôt "La dernière vague", une série fantastique tournée dans les Landes.

Le duo d'auteurs Patrice Duhamel-Jacques Santamaria prépare en parallèle une série sur quatre moments-clé de l'histoire intime de Charles de Gaulle.

Le groupe s'ouvre de plus en plus aux coproductions internationales: France 2 diffusera bientôt la première oeuvre issue de son alliance européenne avec la Rai et ZDF, "Mirage", une série d'espionnage tournée à Dubaï avec Marie-Josée Croze.

Le groupe public prépare aussi une série policière en coproduction avec la RTBF (Belgique), "Crossroads", et une autre avec la RTS (Suisse), "Off season".