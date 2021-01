Hugo Becker, visage du petit écran en passe de se faire un nom

Assistant parlementaire sur Canal+, agent secret sur Arte, cuistot sur France 2, papa poule sur TF1 et bientôt astronaute au cinéma : étoile montante du petit écran, Hugo Becker, 33 ans, mène une carrière prolifique et éclectique, mû par "une curiosité insatiable".

Le grand public le connaît sans le connaître: vu dans "Baron noir", "Au service de la France", "Chefs", ou plus récemment "Osmosis" sur Netflix, l'acteur sera à l'affiche lundi sur TF1 de "Je te promets", remake très attendu du mélo américain à succès "This is us".

"Je ne suis pas une star", lance, entre deux blagues, le comédien aux yeux verts, dont la notoriété devrait connaître un bond avec son interprétation d'un père de famille aimant, en prime time sur la chaîne la plus regardée de France.

Un rôle "magnifique" pour cet originaire de Metz, issu d'une fratrie de quatre, qui connaissait la série originale, "intéressante, profonde", dont l'adaptation au "contexte social et culturel français" avait du "sens".

"J'ai été séduit par l'écriture, les possibilités qu'offraient les personnages", explique celui dont la carrière a décollé en 2010.

Sélectionné cette année-là parmi les Jeunes talents Adami de Cannes, il fait de premières incursions dans le cinéma, notamment dans "L'Assaut", avant de prendre un virage télévisuel et...international, à la faveur d'un rôle récurrent dans la série américaine "Gossip Girl", celui du prince Louis Grimaldi de Monaco.

- "Différentes vies" -

Un job décroché presque par hasard après s'être rendu, avec "un look de bûcheron", à une audition pour "une pub pour de la bière".

Les tournages s'enchaînent, surtout à la télévision. En France, Arnaud Malherbe, le créateur de "Chefs", en quête d'un acteur à la fois "crédible, presque naturaliste" et capable de charmer un "public large", comme il l'explique à l'AFP, offre à ce "beau gosse plein d'énergie" son premier grand rôle face à Clovis Cornillac.

A l'étranger, le comédien s'est aussi improvisé footballeur dans une série de la BBC, puis policier infiltré pour une production espagnole.

De quoi justifier l'attrait de ce fils de juriste pour la comédie, né du désir de "vivre différentes vies". "J'avais la chance d'avoir des facilités à l'école mais j'avais envie de faire trop de choses" pour choisir, explique celui qui s'apprête à suivre une formation avec le GIGN pour un nouveau film, "Le pilote".

Enfant, il imite les voix des Disney et découvre la Comédie française grâce à son grand-père. Son bac en poche, il se forme au conservatoire de Lille, au Cours Florent, à l'académie royale d'art dramatique de Londres, tout en suivant des études en économie et science politique.

- "Hyperactif" -

Son "hyperactivité", il l'emploie aussi derrière la caméra. Outre des clips (pour Saez et Marina Kaye), un spot national de recrutement pour les pompiers volontaires, des courts-métrages... Il a réalisé en 2017 un film "ovniesque", un plan séquence/monologue d'une heure trente, "La nuit juste avant les forêts", tiré de la pièce éponyme de Bernard-Marie Koltès, qu'il a aussi jouée à Metz.

Côté cinéma, il tiendra enfin son premier rôle principal, quand les salles rouvriront, celui d'un astronaute fugitif dans "Le dernier voyage de Paul W.R", un court-métrage de 2015 transformé en long à l'issue d'un projet qu'il a "toujours poussé", selon son réalisateur Romain Quirot.

"Il n'a jamais lâché", ajoute Romain Quirot, évoquant un acteur "exigeant, talentueux" mais dans le "contrôle", "qu'il faut challenger pour sortir de sa zone de confiance".

"Il s'investit à 1.000%" confirme Arnaud Malherbe, plaisantant sur son côté "extrêmement pointilleux, casse-couille même", mais "plein d'enthousiasme".

A l'heure où beaucoup d'acteurs de cinéma se tournent vers la télévision, Hugo Becker rêve-t-il de faire le chemin inverse ? "Pour moi le cinéma, le théâtre, le séries, c'est complémentaire", répond celui qui doit jouer aux côtés de Pio Marmaï et Mélanie Laurent dans le film "Tempête" de Christian Dugay. "Je me dis plutôt que c'est génial d'avoir ces différentes possibilités".

