Hugo Lucchino succède à Jean-Pierre Blanc à la Villa Noailles

Hugo Lucchino, secrétaire général du Palais Galliera, a été nommé à la direction de la Villa Noailles dans le Var, en remplacement de Jean-Pierre Blanc, a annoncé mardi le centre d'art qui accueille chaque année le prestigieux Festival international de mode de Hyères, tremplin de la jeune création.

Cette nomination, à l'unanimité d'un jury de sélection, met fin à des mois de turbulences à la tête de la Villa, dirigée depuis 40 ans par le charismatique Jean-Pierre Blanc, dont la gestion financière était contestée depuis plusieurs mois.

En mars, selon Ici Provence, un rapport présenté par le ministère de la Culture aux représentants de collectivités subventionnant le lieu s'était inquiété du niveau d'endettement de la Villa, mettant notamment en cause des frais de représentation exorbitants.

Depuis lors, le sort de Jean-Pierre Blanc, fondateur en 1986 du Festival international de mode, puis 20 ans plus tard du Festival Design Parade, était en suspens.

Construite dans les années 1920 pour les mécènes Charles et Marie-Laure de Noailles, la Villa Noailles, conçue par l'architecte Robert Mallet-Stevens, a été réhabilitée en 2003 comme centre d'art contemporain.

Classée monument historique, elle est gérée par une association, subventionnée majoritairement par des fonds publics, et propose une programmation autour de la mode, la photographie, l'architecture, le design et l'architecture d'intérieur.

Secrétaire général du Palais Galliéra, le musée de la mode de la Ville de Paris, depuis 2020, Hugo Lucchino, 34 ans, était auparavant secrétaire général du Signe, le centre national du graphisme.

Sa programmation à la Villa Noailles, où il prendra ses fonctions à l'automne, s'articulera autour des deux festivals, le Festival international de la mode, de photographie et d'accessoires de Hyères, et les Festivals Design Parade Hyères et Toulon, mais aussi autour de la valorisation patrimoniale du lieu, indique le communiqué de la Villa.

"Je me réjouis de rejoindre prochainement l'équipe de la Villa Noailles pour imaginer ensemble la suite de son histoire autour de ses deux piliers, la mode et le design", déclare Hugo Lucchino qui remercie Jean-Pierre Blanc "pour l'héritage unique" qu'il lui transmet.