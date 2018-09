“Human Race” : le nouvel album d’Alpha Blondy

Figure importante du reggae africain, Alpha Blondy sort un album très engagé dans lequel il dénonce les politiques et les promesses électorales non tenues.



L’amour est aussi une des thèmatiques de ses chansons. L’Ivoirien réalise de nombreuses reprises comme le titre de Led Zeppelin, "Whole Lotta Love", chanson de la période "Peace and Love”.



“Nous avons tous quelque chose de Woodstock et pour nous cette chanson célèbre du groupe Led Zeppelin, c’était un challenge de la faire en reggae. C’est un clin d'oeil à tous nos fans. On voulait leur faire ce cadeau”, explique-t-il.



Grand admirateur de Serge Gainsbourg, il a repris sa célèbre chanson, “Je suis venu te dire que je m'en vais”. Un hommage au chanteur français qui n'avait pas hésité en son temps à s'essayer au reggae.



“La reprise que j’ai faite de lui en reggae, c’était une sorte de clin d’oeil pour lui dire merci parce qu’il a fait du reggae et du bon reggae. Le coup de pouce qu’il a donné à cette musique méritait cet hommage et j’ai voulu reprendre cette jolie chanson, un peu triste mais qui exprimait une histoire d’amour. Ce côté triste, on a essayé de l’égayer en faisant la musique qu’il aimait", raconte-t-il.



Dans "Human Race", Alpha Blondy réalise trois duos qui célèbrent la diversité de l'Afrique. Youssoun Dour chante en wolof, Angélique Kidjo en mina et Fally Ipupa, la star de la scène congolaise lui chante en lingala.



Alpha Blondy sera en concert le 13 novembre à Zurich en Suisse et le 16 novembre au Bataclan à Paris.