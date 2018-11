Ida Vitale, l'alchimiste des lettres uruguayennes

La poétesse uruguayenne Ida Vitale, lauréate du prix Cervantès 2018, a fait de l'exil et de la mémoire la trame de son art poétique, tout à la fois exigeant et accessible.

"Je n'ai jamais espéré de récompenses, c'est absolument déconcertant", a réagi auprès de l'AFP l'écrivaine de 95 ans à Montevideo, où elle réside après une trentaine d'années hors de son pays,

Née le 2 novembre 1923 dans la capitale uruguayenne, Ida Vitale grandit dans une famille cultivée et cosmopolite.

Mais ses parents privilégient les sciences plutôt que les lettres. Pour eux, "écrire était une perte de temps", alors "j'écrivais et j'effaçais" ce que j'écrivais, racontait en septembre à l'AFP cette femme vive et menue aux cheveux blancs, dans son appartement face au Rio de la Plata.

Sa carrière littéraire commence en 1947. Elle partage alors son temps entre l'écriture, l'enseignement universitaire et la critique.

Elle est aujourd'hui la dernière représentante de la "Génération de 45", groupe d'écrivains uruguayens influents. Parmi eux, Mario Benedetti (1920-2009) et Juan Carlos Onetti (1909-1994), lauréat du prix Cervantès en 1980.

Poussée à l'exil après le coup d’État militaire de 1973 en Uruguay, elle s'installe à Mexico, où elle rencontre Octavio Paz, futur prix Nobel de littérature.

Très vite, son talent de critique littéraire est reconnu par le poète mexicain, qui lui ouvre les portes de la revue "Vuelta". Elle collabore à de nombreuses revues littéraires latino-américaines.

- "Là où la langue brille" -

Son oeuvre poétique compte une vingtaine de recueils, composés de poèmes courts au style sobre et dépouillé.

Sa langue est "une des plus remarquables et reconnues de la poésie en espagnol, à la fois intellectuelle et populaire, universelle et personnelle, transparente et profonde", ont souligné les jurys du prix Cervantes.

Parmi ses oeuvres les plus connues, "La luz de esta memoria" (1949), "Cada uno en su noche" (1969) et "Procura de lo imposible" (1988).

En français, son recueil "Ni plus, ni moins" (Le Seuil, 2016) a été en partie traduit par l'écrivain et éditeur François Maspero, décédé en 2015.

Au retour de la démocratie en Uruguay en 1984, Ida Vitale rentre brièvement à Montevideo, avant de s'installer au Texas, avec son second époux, le poète uruguayen Enrique Fierro (1941-2016).

A la mort de ce dernier, elle revient dans son pays, où elle continue d'écrire.

"On ne sait jamais pourquoi on lit un poème et on est impressionné", confiait-elle à l'AFP, disant lire autant de prose que de poésie car "là où la langue brille, cela suffit".

Cinquième femme récompensée par le prix Cervantes, Ida Vitale connaît une reconnaissance tardive : en 2015, elle a reçu le prix Reina Sofia, plus haute récompense pour la poésie ibéro-américaine, et en 2016, le prix Garcia Lorca.

Le 24 novembre, elle recevra le prix FIL de littérature en langues romanes 2018 à Guadalajara au Mexique.