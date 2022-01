IdF: le pass Navigo offre des réductions dans des lieux culturels

Le pass Navigo, abonnement pour les transports publics en Ile-de-France, devient également lundi un "passeport pour la culture" offrant essentiellement des réductions dans plus de 300 "établissements culturels partenaires", comme des musées, des théâtres et des cinémas, annoncent Ile-de-France Mobilités et la région.

"Il suffit de présenter son passe Navigo chargé d'un abonnement en cours de validité à l'entrée du lieu culturel partenaire pour bénéficier des avantages culture", expliquent dans un communiqué commun les deux institutions présidées par Valérie Pécresse, également candidate LR à l'élection présidentielle.

Les abonnés vont pouvoir bénéficier de "tarifs réduits ou dégressifs, gratuité sur certaines visites, réductions sur la restauration, invitations aux vernissages, ateliers, rencontres, etc.", ont ajouté les deux pertenaires.

Parmi les avantages, on peut citer des tarifs réduits dans de nombreux cinémas, théâtres et musées de la région, la gratuité au musée de La Poste ou à celui de la manufacture de Sèvres (hors expositions temporaires), une boisson chaude au bar du centre culturel La Briqueterie à Vitry-Sur-Seine, ou un tote bag offert pour la première visite à la Maison des arts de Malakoff.

La liste des 301 lieux de culture concernés peut être consultée en ligne : https://www.iledefrance-mobilites.fr/navigo-avantages-culture

"Toute institution culturelle francilienne financièrement soutenue par la Région Ile-de-France ayant vocation à en devenir partenaire, ces offres évolueront et se diversifieront au fil du temps", précise le communiqué.

Cependant, l'offre ne concerne pas les Navigo Jour, Navigo Easy (tickets sur une carte magnétique) et Navigo Découverte (une carte payante permettant de charger des abonnements anonymement).