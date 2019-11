Inde: des figures de la littérature mondiale appellent à rétablir la citoyenneté d'un journaliste critique

Des figures de la littérature mondiale comme Salman Rushdie, Margaret Atwood et Orhan Pamuk ont appelé jeudi Narendra Modi à rétablir le statut d'un journaliste britannique d'origine indienne, auteur d'un retentissant article critique du Premier ministre indien.

260 personnalités du monde littéraire et de la presse, parmi lesquelles se trouvent aussi J. M. Coetzee, Chimamanda Ngozi Adichie ou Amitav Gosh, ont adressé une lettre publique au dirigeant nationaliste hindou. Ils y estiment que le journaliste Aatish Taseer "semble avoir été visé par une forme extrêmement personnelle de représailles" pour ses critiques du gouvernement indien.

Les autorités indiennes ont confirmé la semaine dernière qu'elles avaient révoqué la citoyenneté indienne d'outre-mer d'Aatish Taseer, 38 ans, fils d'une célèbre journaliste indienne et d'un haut responsable politique pakistanais assassiné en 2011.

Niant tout lien avec son récent article dans le magazine américain Time qui avait suscité l'ire du parti au pouvoir à New Delhi, les officiels indiens ont argué qu'il avait "caché" les origines pakistanaises de son père et n'est donc pas éligible à la nationalité indienne.

L'Inde ne reconnaissant pas la double nationalité, de nombreuses personnes d'origine indienne, ou des Indiens qui ont pris la nationalité d'un autre pays, possèdent le statut d'"Overseas Citizens of India" (OCI), qui leur permet d'entrer, vivre et travailler en Inde sans visa.

Cette décision laisser planer l'incertitude sur le fait que le journaliste, élevé en Inde dans son enfance et qui vit aujourd'hui à New York, pourra un jour remettre le pied dans le pays de 1,3 milliard d'habitants.

"Interdire l'accès du pays à des écrivains à la fois d'origine étrangère et indienne jette un froid sur le discours public", dénonce la pétition publiée par l'organisation américaine PEN.

"Cela va à l'encontre de la tradition indienne de débat libre et ouvert et du respect de la diversité des points de vue, et affaiblit son image de démocratie forte et en plein essor", selon le texte.

Les origines d'Aatish Taseer, qui a été élevé par sa mère seule en Inde, sont pourtant de notoriété publique et n'avaient jusqu'ici jamais posé problème à son statut d'OCI, a souligné l'intéressé.

Il est le fils de Salman Taseer, le gouverneur du Penjab pakistanais tué en 2011 pour avoir pris la défense de la chrétienne Asia Bibi, un assassinat qui avait connu un écho mondial. La relation compliquée du journaliste avec son père, qu'il n'a rencontré pour la première fois qu'à l'âge de 21 ans, fait même l'objet d'un de ses livres.