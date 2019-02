Indignation en Irak après l'assassinat d'un écrivain en pleine rue

L'assassinat d'un écrivain en pleine rue dans la ville sainte chiite de Kerbala samedi soir a suscité l'émoi et l'indignation du milieu culturel irakien.

Signe de la sensibilité du sujet, la police de Kerbala a aussitôt chargé une équipe de haut vol d'enquêter et promis de retrouver les auteurs des multiples coups de feu mortels tirés sur Alaa Machzoub devant son domicile.

"On assassine la parole libre, belle et honnête", a affirmé à l'AFP Ali Lefta Saïd, lui-même écrivain, qui a participé à un sit-in avec d'autres intellectuels et artistes de Kerbala, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale Bagdad.

"Il faut être bien lâche pour tirer avec une arme sur quelqu'un qui n'a que des mots et des rêves", a écrit sur sa page Facebook Ahmed Saadawi, dont le roman "Frankenstein à Bagdad" a connu le succès bien au-delà des frontières irakiennes.

"Honte aux meurtriers et honte aux autorités si elles ne les trouvent pas et ne les jugent pas rapidement", a-t-il ajouté.

Les hommages rendus à ce romancier prolifique, grand amoureux de sa ville dont il décrivait avec soin les quartiers historiques dans ses écrits, comme les messages d'indignation, se multiplient, jusqu'au sein du Parlement où la commission en charge de la Culture a dit suivre l'enquête.

En revanche, tous se refusent à pointer du doigt de potentiels coupables, se contentant d'évoquer "des parties non identifiables" dans un pays ravagé par les violences depuis des décennies et où se sont multipliés les groupes armés aux diverses allégeances.

A la fin de l'été dernier, la mort de quatre femmes irakiennes en vue --notamment la mannequin et influenceuse Tara Farès--, dont deux assassinées sous l'oeil des caméras, avait fait naître un sentiment d'angoisse dans le pays.

Jusqu'ici, aucune annonce officielle n'a eu lieu quant aux résultats des enquêtes et aucune condamnation n'a été prononcée.