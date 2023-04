Iran : le cinéaste Mehran Tamadon filme la torture pour "ébranler" les bourreaux

L'un mime les fractures récoltées en prison, l'autre s'effondre en racontant sa capitulation, un troisième retrouve les automatismes de sa minuscule cellule d'isolement... le réalisateur Mehran Tamadon fait revivre leurs tortures à d'ex-détenus iraniens pour, espère-t-il, "ébranler" leurs bourreaux.

Plusieurs scènes de "Là où Dieu n'est pas", qui n'est pas encore sorti en salle mais a été sélectionné pour la Berlinale 2023, tordent l'estomac.

La souffrance physique n'est pourtant que suggérée visuellement. Mais les ressorts psychologiques de la torture disséqués par trois victimes frôlent l'indicible.

Leurs supplices sont largement antérieurs au dernier mouvement de contestation, démarré mi-septembre et durant lequel au moins 537 personnes ont été tuées par les forces de sécurité iraniennes, selon l'ONG Iran human rights, et des milliers d'autres emprisonnées.

Mais "tout ce que je filme parle d'aujourd'hui" car "à cette heure-ci, il y a des gens qui sont torturés dans les prisons en Iran", observe Mehran Tamadon, né à Téhéran en 1972 de parents communistes, dont le père a connu la prison sous le shah d'Iran et la mère a fui en France en 1984 avec ses enfants.

"Ça fait 43 ans", depuis la révolution de 1979 ayant renversé le shah, que dure ce "système totalitaire" qui "ne demande pas pardon", affirme à l'AFP l'architecte de formation, devenu réalisateur alors qu'il vivait dans les années 2000 en Iran.

Après son documentaire "Bassidji", dans lequel il interagissait avec des membres de cette milice paramilitaire très crainte, le concept de son film "Iranien", qui le montrait converser avec quatre mollahs, déplut tant aux autorités que ses passeport iranien et français lui furent un temps retirés. Puis rendus fin 2012.

- 'Roulette russe' -

Il quitta alors définitivement la République islamique d'Iran, dont la violence est selon lui "intériorisée" par tous, une brutalité qui fonctionne "comme la roulette russe" et "qui peut tomber", de manière "aléatoire", sur chacun.

En témoigne Mazyar, 50 ans, un ancien chef d'entreprise accusé d'assassinat, qui fabrique dans "Là où Dieu n'est pas" un lit de torture similaire à celui sur lequel il était attaché, où on lui a cassé des os des pieds avec un câble métallique. Puis il raconte comment, incapable de marcher, on l'a forcé à confesser devant une caméra des crimes qu'il n'avait pas commis.

Homa narre les prisons surpeuplées des années 1980, les coups, les insultes. Elle explose en sanglots quand elle se souvient du jour où, "trop faible", "impuissante", elle a été "brisée" par la propagande religieuse et s'est mise à prier, tournant le dos au marxisme dont elle se revendiquait.

Taghi Rahmani, qui a été emprisonné une quinzaine d'années pour son activité politique, revit l'isolement, filmé dans une toute petite cave parisienne. "J'ai passé six mois comme ça. Un, deux, trois" pas, se remémore le sexagénaire, marchant de mur en mur.

"Mehran prend des risques dans le fait de faire revivre un traumatisme (aux victimes), mais on comprend bien ce que cela fait d'être torturé. Il ne franchit pas les frontières, quand cela deviendrait obscène", observe Cristina Nord, une cadre de la Berlinale.

- 'Naïf' -

Outre "Là où Dieu n'est pas", Mehran Tamadon sort également un second film, "Mon pire ennemi", dans lequel il devient lui-même victime de torture mentale. Son bourreau : l'actrice Zar Amir Ebrahimi, qui s'est enfuie d'Iran en 2008 après des mois d'interrogatoires et d'humiliations.

"J'ai apprécié te détruire avec les mots que je t'ai dits", confie vers la fin du film cette lauréate du prix d'interprétation féminine au dernier festival de Cannes, sans que le spectateur comprenne si elle suit un script, ou si elle se confie.

Le réalisateur revendique cet effet d'"abîme", destiné selon lui à "ébranler" les bourreaux. "Beaucoup de questions que je pose à mes personnages sur la conscience du bourreau leur sont adressées directement. (...) Peut-être que tout ceci sèmera une graine qui fera son effet plus tard", espère-t-il.

Une vision "naïve", selon Catherine Bizern, la directrice artistique du Cinéma du réel, un festival du documentaire parisien, qui l'avait primé en 2014 pour son film "Iranien". Mais celle-ci de louer des films "complexes", qui vont "au-delà de l'émotion" et dans lesquels le cinéaste "se met en danger".

Taghi Rahmani ne croit pas non plus en la vertu rédemptrice des deux films. Militant politique réfugié en France il y a plus de dix ans, il pense plutôt à son épouse, l'icône des droits de l'Homme Narges Mohammadi. Détenue en Iran, elle est l'une des figures de la contestation actuelle.

"Comme ma femme est connue, on ne la torture pas physiquement, dit-il à l'AFP. Mais elle est à l'isolement..." Et de poursuivre : "A chaque fois qu'elle souffre, je souffre aussi."