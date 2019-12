Isabelle Carré, Dominique Blanc, Hubert Reeves distingués dans l'Ordre national du Mérite

Les comédiennes Isabelle Carré et Dominique Blanc, l'astrophysicien Hubert Reeves, la présidente du Secours catholique Véronique Fayet et l'ancien président de la SNCF Guillaume Pepy figurent parmi les 989 personnes distinguées dans la nouvelle promotion de l'Ordre national du Mérite publiée mardi au Journal Officiel.

Hubert Reeves est promu au grade de grand officier, tandis que Dominique Blanc, Guillaume Pepy, Véronique Fayet, Jacques Toubon, défenseur des droits, Anne-Marie Couderc, présidente non-exécutive d'Air France-KLM et le sociologue Dominique Wolton sont promus commandeurs.

Isabelle Carré, Stéphanie Frappart, arbitre internationale de football, Sandra Lévénez, double championne du monde de duathlon, sont faits chevaliers du Mérite national.

Cette promotion du deuxième ordre français après la Légion d'honneur, compte 811 chevaliers, 145 officiers, 26 commandeurs, 5 grands officiers et 2 grand croix : Noëla Rouget, déportée et résistante, et l'écrivaine Maryse Condé.

Créé en 1963 par le général de Gaulle, l'Ordre national du Mérite compte 185.000 membres récompensés pour leurs mérites manifestés pendant au moins dix ans dans une fonction publique, civile, militaire ou une activité privée.

L'âge moyen d'entrée dans l'ordre au premier grade, celui de chevalier, est de 54 ans.