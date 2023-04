"Isekai", des dessins animés japonais au parfum d'évasion

Etre renversé par un camion et précipité dans un monde parallèle n'est probablement pas le rêve de qui que ce soit, mais cette idée est au centre d'un très populaire style de dessin animé japonais, idéal pour fuir son quotidien.

Le genre "isekai" ("un autre monde", en japonais) désigne de manière large toutes les oeuvres dans lesquelles le personnage principal se retrouve transporté dans un monde alternatif.

Mais un sous-genre en particulier rencontre actuellement un grand succès au Japon comme à l'étranger: celui mettant généralement en scène un personnage en difficulté, parfois présenté comme un "raté", réincarné après une mort violente en héros doté de pouvoirs.

Asa Suehira, directeur des contenus de la plate-forme de streaming d'anime Crunchyroll, dit à l'AFP constater un "fort appétit" pour ce genre incluant des titres comme "Moi, quand je me réincarne en Slime" ou "Cheat Skill Level Up".

En 2021, la moitié des dix animes japonais les plus regardés sur la plateforme chinoise Bilibili étaient des isekai.

Loin des héros d'animés traditionnels évoluant dans des mondes hostiles, le isekai met en scène des gens se sentant mésestimés et insatisfaits de leur vie.

"L'état d'esprit qui prévaut dans l'isekai est qu'il vaut mieux être transporté dans un monde où l'on peut exceller", pense Satoshi Arima, de la maison d'édition Kadokawa.

- Envie d'évasion -

Ce géant nippon de l'édition publie de nombreuses oeuvres isekai sous forme de "light novel", des romans japonais destinés à un public de jeunes adultes, dont beaucoup ont été adaptés en manga et anime.

La popularité du courant actuel d'isekai a commencé à s'envoler vers 2012, aidée par l'essor de plate-formes comme Netflix ou Crunchyroll.

Ces publications plaisent particulièrement à un public de "salarymen" (employés de bureau japonais) entre 30 et 50 ans, estime M. Arima.

Ils rêvent peut-être "d'un emploi où leur valeur serait mieux reconnue" et "comme ce n'est pas toujours possible, il se peut qu'ils assouvissent ce désir par procuration à travers ces romans", ajoute-t-il.

Cette forme d'évasion touche aussi un public de plus en plus féminin se reconnaissant dans des héroïnes sous-estimées "qui vivent leur vie comme elles l'entendent", pense l'éditeur.

Parmi les séries les plus populaires, "Mushoku Tensei" ("réincarnation sans emploi") raconte l'histoire d'un homme vierge de 34 ans, au chômage, qui après avoir été renversé par un camion est réincarné en bébé doté de pouvoirs magiques.

- Un nouveau départ -

Cette année au salon AnimeJapan de Tokyo, de nombreux fans de cette série, principalement des hommes, se pressaient autour du stand où étaient présentés cet anime et d'autres oeuvres similaires.

"Le Japon n'est plus au mieux de sa forme, alors ce genre d'histoires me fait penser que les gens cherchent peut-être à évacuer leur stress et à s'évader", confie à l'AFP l'un d'entre eux, Shinya Yamada.

Cela "a une fonction thérapeutique mais c'est un peu triste", glisse ce fan de 50 ans.

La popularité du genre dans le monde entier ne cesse de croître, et une recherche sur un site de mangas donne ainsi plus de 4.000 résultats contenant "isekai" dans le titre.

Ce type d'oeuvres s'est développé au point de "surpeupler" le marché, note M. Suehira, mais celui-ci se renouvelle grâce aux nombreux sous-genres qu'il a engendrés.

Tous les récits d'isekai ne commencent pas par une mort violente, et si certains héros doivent triompher de violents combats pour s'en sortir ou sont transformés en monstrueuses araignées, d'autres vivent une vie relativement calme.

Cette diversité permet à l'isekai de séduire aussi bien ceux qui rêvent d'un mode de vie plus tranquille que ceux qui rêvent d'un peu plus d'exaltation, selon M. Suehira.

Ce genre offre un nouveau départ, "sans les regrets et les erreurs que chacun commet dans sa vie", dit-il.

tmo/mac/rr/lpa

NETFLIX