Jacques Doillon, la chute d'un cinéaste intimiste

Le réalisateur Jacques Doillon, 80 ans, cinéaste qui s'est attaché à des sujets intimistes, a connu une certaine consécration critique puis la chute, quand il s'est retrouvé accusé de violences sexuelles.

Accusé de viols par plusieurs personnes et notamment par la comédienne Judith Godrèche, Jacques Doillon est convoqué vendredi matin par un juge d'instruction parisien pour une possible mise en examen.

En marge de l'industrie du 7e art, mais très bien intégré dans le système français du cinéma d'auteur, grâce auquel il a pu financer ses films, il s'est toujours détourné du divertissement.

"On n'est pas là pour faire des films sympathiques. Arrêtons avec les héros positifs", lançait-il en 1998 à la Berlinale, où "Trop peu d'amour" était fraîchement accueilli.

Ses longs métrages les plus connus du grand public sont l'adaptation en 1975 du roman "Un sac de billes" (1,2 million d'entrées) et, plus récemment, un "Rodin" où Vincent Lindon jouait le rôle-titre, en 2017 (300.000 entrées).

Ce film lui a valu une troisième sélection en compétition au Festival de Cannes, après "La Drôlesse" en 1979 et "La Pirate" en 1984, avant qu'il ne sombre à peu près dans l'oubli.

"Drames éprouvants"

Les cinéphiles retiendront des titres comme "Le Petit Criminel" en 1990, qui avait valu à Gérald Thomassin le César du meilleur espoir masculin, "La Fille de 15 ans" l'année précédente, avec Judith Godrèche qui l'accusera plus tard d'agression sexuelle, ou encore "Ponette" en 1996.

Depuis son premier film en 1973, il ressasse des thèmes comme les huis clos amoureux et les tourments de l'enfance.

Respecté par la critique dans les années 1980-90, il se voit ensuite reprocher de se répéter ou d'incarner, avec son cinéma d'analyse psychologique, une veine nombriliste du cinéma français. Plusieurs de ses films sont des échecs cuisants en salles, faisant moins de 30.000 entrées en salles.

Le critique Éric Neuhoff, du Figaro, en revisionnant ses films en 2024, lui reproche "une série de drames éprouvants, narcissiques, bourrés de cas cliniques".

Celui qui fut le compagnon de Jane Birkin et est le père de Lou Doillon, actrice, chanteuse et mannequin, a vu sa chute précipitée par le mouvement #Metoo. En février 2024, l'actrice Judith Godrèche l'accuse d'agression sexuelle alors qu'elle avait 15 ans. Elle rapporte notamment que Jacques Doillon lui a "mis les doigts dans la culotte" pendant des essais.

"CE2", son film qui devait sortir le mois suivant, voit sa sortie repoussée sine die. Il est probable qu'il reste à jamais inédit.

Autre actrice, Isild Le Besco a expliqué avoir subi des avances du réalisateur pendant des séances de travail alors qu'elle était mineure, tandis qu'Anna Mouglalis l'a accusé de l'avoir embrassée de force à son domicile en 2011.

Jacques Doillon est visé par plusieurs plaintes en justice, pour notamment des viols ou tentatives de viols, dont une partie semble prescrits.

Personnages en perdition

Né le 15 mars 1944 à Paris dans une famille modeste, Jacques Doillon a commencé sa carrière comme monteur dans les années 60, notamment sur des documentaires. Il passe à la réalisation avec "L'An 01" en 1973, emblématique de la contestation libertaire.

Ce père de cinq enfants a choisi comme héros des enfants, des adolescents ou des femmes, avec une prédilection pour les personnages en perdition et les triangles amoureux.

Il a fait souvent jouer des inconnus ou ses proches, comme Jane Birkin dans "La Fille prodigue" et "La Pirate", ou sa fille Lou dans "Trop (peu) d'amour" ou "Carrément à l'ouest".

Privilégiant les espaces clos et les décors naturels, il apprécie les scènes longues, multipliant les prises avec ses comédiens lors de tournages que certains d'entre eux qualifient de très fatigants.

"C'est vers ce que vous ne pouvez pas prévoir que vous allez courir", expliquait-il à l'AFP en 2017. Il disait aimer "la liberté dans l'interprétation" mais "ne pas être un fanatique de l'improvisation".