Javier Bardem à l'honneur au prochain festival de Saint-Sébastien

La 71ème édition du festival du film de Saint-Sébastien, qui se tiendra du 22 au 30 septembre dans cette ville du nord de l'Espagne, rendra hommage à l'acteur espagnol Javier Bardem, qui y recevra un prix honorifique, ont annoncé vendredi les organisateurs.

L'acteur, déjà détenteur d'un Oscar et d'un prix du meilleur acteur au festival de Cannes, "recevra la plus haute distinction honorifique" du festival "lors du gala d'ouverture le vendredi 22 septembre", indiquent-ils dans un communiqué.

Javier Bardem, venu pour la première fois au festival de Saint-Sébastien il y a trente ans pour la présentation du film "Macho", verra, par ailleurs, son visage figurer "sur l'affiche officielle" de cette 71e édition, est-il précisé.

Selon les organisateurs, il sera le sixième acteur espagnol à recevoir ce prix honorifique, après notamment Antonio Banderas en 2008, Carmen Maura en 2013 et Penelope Cruz -son épouse- en 2019.

Né aux Canaries en 1969, Javier Bardem est l'acteur espagnol le plus primé de sa génération, mais aussi l'un des plus prolifiques, avec plus d'une cinquantaine de films à son actif, notamment à Hollywood.

L'acteur, marié depuis 2010 à Penelope Cruz, a reçu l'Oscar du meilleur second rôle masculin en 2008 pour "No country for old men" et le prix d'interprétation masculine à Cannes en 2010 pour "Biutiful".

Dans un entretien à l'AFP, il confiait en 2019 "ne pas recevoir de projets" en Espagne, "parce que les gens pensent toujours que je vis à l'étranger, (...), ce qui n'est pas la réalité".

Il a depuis repris du service dans son pays avec "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, qui lui a valu en février 2022 le prix Goya du meilleur acteur.