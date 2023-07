Jay-Z et les autres: New York célèbre 50 ans de hip-hop

Les textes du rappeur Jay-Z s'affichent sur les façades art déco de la grande bibliothèque de Brooklyn; le Yankee Stadium s'apprête à accueillir un concert événement avec les pionniers du genre: berceau du hip-hop, New York célèbre les 50 ans d'un courant né dans ses ghettos et devenu dominant.

A l'intérieur de la bibliothèque, une vaste et élogieuse exposition retrace la carrière emblématique de l'enfant de Brooklyn, qui a construit sa légende comme un conte de fées moderne: ancien dealer des "Marcy Projects", la cité HLM où il a grandi, Shawn Corey Carter -- alias Jay-Z -- est devenu dans les années 1990 et 2000 l'un des plus grands rappeurs américains, puis un homme d'affaires milliardaire à la tête d'un empire du divertissement, Roc Nation, qui a conçu la rétrospective.

Des visiteurs écoutent des disques de Jay-Z, vedette d'une exposition à la grande bibliothèque de Brooklyn, le 17 juillet 2023 à New York AFP

"Je n'ai pas vraiment visité beaucoup d'expositions. Alors voir ça, pour mon rappeur préféré, c'est assez hallucinant", savoure Jamarly Thomas -- "ou Jay-T", sourit-il --, un employé d'entrepôt de 31 ans, venu du Bronx.

De son vivant

"Pour beaucoup de jeunes Afro-Américains qui viennent, il (Jay-Z, ndlr) peut leur montrer qu'ils peuvent devenir plus grands", ajoute Jamarly.

Née à Brooklyn, Amanda Brown, 28 ans, apprécie que Jay-Z "reçoive tous ces éloges" de son vivant.

A l'intérieur de l'exposition hommage au rappeur Jay-Z, dans la grande bibliothèque de Brooklyn, le 17 juillet 2023 AFP

Le rappeur, qui forme avec Beyoncé l'un des couples les plus célèbres de la culture populaire, a multiplié les tubes -- "Hard Knock Life (Ghetto Anthem)", "Izzo (H.O.V.A.)" -- et dépassé les frontières du rap avec l'ode à New York "Empire State of Mind".

Il a aussi placé durant sa carrière 14 de ses albums en tête du classement américain de référence Billboard 200 (seuls les Beatles ont fait mieux, avec 19).

Gratuite, l'exposition "The Book of HOV" (l'un des surnoms de Jay-Z), a ouvert vendredi et de longues files d'attente se sont formées tout le week-end pour visiter les lieux ou s'inscrire à la bibliothèque afin de collectionner l'un des treize modèles inédits de cartes d'adhérent de la "Brooklyn Library", estampillés des pochettes d'album de l'artiste.

Dans le Bronx

A l'intérieur de la grande bibliothèque de Brooklyn, qui rend hommage au rappeur Jay-Z, le 17 juillet 2023 AFP

L'hommage au rappeur précède l'inauguration, le 2 août, d'une autre rétrospective immersive sur l'histoire du hip-hop au "Hall des Lumières", l'antenne new-yorkaise du réseau Culturespaces.

Séances de graffitis ou de breakdance dans les bibliothèques, "block parties", concerts... de nombreuses autres initiatives fleurissent pour célébrer les 50 ans d'un courant né dans le Bronx pour s'évader de la pauvreté et des discriminations contre les Afro-Américains et les hispaniques, et devenu un phénomène brassant des milliards de dollars, qui inspire la musique, mais aussi le sport et la mode.

Ralph McDaniels, le coordinateur hip-hop de la bibliothèque de l'arrondissement du Queens, à New York le 13 juillet 2023 AFP

"Célébrer 50 ans, c'est extraordinaire. Parce que tout ça n'avait aucune valeur. Quand nous avons commencé, personne ne voulait engager un DJ, un MC ou des breakdancers", souligne Ralph McDaniels, coordinateur hip-hop pour les bibliothèques de l'arrondissement du Queens, et dont l'émission télé "Video Music Box" était un rendez-vous incontournable de la scène rap locale dans les années 1980 et 1990, qui a braqué les projecteurs sur de futures stars comme Jay-Z, Nas, LL Cool J ou The Notorious B.I.G., tué en 1997.

Enchères

DJ Chuck Chillout fait tourner les platines à la bibliothèque du Queens, à New York, le 13 juillet 2023, dans le cadre des célébrations des 50 ans du hip-hop AFP

L'anniversaire est fixé au 11 août 1973. Ce jour-là, au rez-de-chaussée d'un immeuble HLM au 1520 Sedgwick Avenue, dans le Bronx, un DJ d'origine jamaïcaine, Clive Campbell, alias DJ Kool Herc, innove: en faisant tourner le même disque sur deux platines, il isole les séquences de rythmes et percussions et les fait durer dans les enceintes, préfigurant le "breakbeat", composante essentielle de la musique hip-hop.

Une peinture murale de l'artiste brésilien Sipros rend hommage au rappeur new-yorkais Biggie Smalls, ou Notorious B.I.G., dans le quartier de Bushwick à New York, le 6 juin 2019 AFP

Cinquante ans après, le 11 août 2023, DJ Kool Herc partagera l'affiche d'un méga-concert au Yankee Stadium, où sont annoncés d'autres vétérans comme Grandmaster Caz, Kurtis Blow, The Sugarhill Gang, la pionnière Roxanne Shante, mais aussi Lil Kim, Ice Cube, Snoop Dogg et Run DMC.

Signe de son influence, le hip-hop nourrit même les ventes aux enchères. Depuis mardi, on peut s'offrir chez Sotheby's une bague sertie de rubis et diamants portée par Tupac Shakur, icône de la "West Coast" californienne -- mais né à Harlem -- et mort assassiné en 1996. Estimation du bijou: 200.000 à 300.000 dollars.