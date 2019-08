Jazz à La Villette: comment grossir tout en conservant la ligne

Chaque année, les programmateurs de Jazz à La Villette, doivent résoudre la même équation: satisfaire un public toujours plus large, tout en maintenant une ligne artistique cohérente avec la volonté de conserver le jazz, quel qu'il soit, comme fil conducteur.

"Quand on a repris le festival en 2005, il était à 12/13.000 tickets, aujourd'hui c'est 30.000", déclare à l'AFP Frank Piquard, à quelques jours de la 18e édition du festival sous son appellation actuelle, dont Laurent Bardainne, saxophoniste emblématique d'une jeune génération qui surfe entre free jazz, soul et groove, donnera le coup d'envoi jeudi.

"Notre projet de départ était de toutes façons de présenter toutes les musiques noires américaines, du jazz au hip hop, avec ses déclinaisons (afro-caribéen, soul, funk, R&B...)", poursuit celui qui codirige le festival avec Vincent Anglade.

"On a gardé le corpus de base, mais on s'est mis à utiliser des grandes salles, et forcément le spectre esthétique aussi s'est élargi", explique Frank Piquard.

Pour voir encore plus grand cette année, Jazz à La Villette va systématiser les triples plateaux, à savoir des soirées à trois concerts.

"Il y a un public qui se renouvelle pas mal, donc du coup on a expérimenté ces dernières années ces soirées avec trois plateaux debout, et ça a cartonné", confie Frank Piquard.

Il y en aura huit cette année. Mais pas question de faire n'importe quoi, car les programmateurs ne perdent pas de vue que le jazz doit rester au coeur de Jazz à La Villette.

"On a toujours gardé une ligne artistique qui tourne autour du jazz", insiste Frank Piquard. "Par exemple, même si on fait une soirée avec Yasiin Bey, qui est un artiste hip hop, on lui associe l'Hypnotic Brass Band".

Composée pour partie des fils de Phil Cohran, ancien trompettiste de Sun Râ, cette formation cuivrée emporte tout sur son passage: hip hop, jazz, funk new-orleans, avec une saveur vintage.

- Histoires de filiation -

Dans le respect de cet esprit de filiation, l'affiche ira du saxophoniste Archie Shepp, qui a vécu la révolution du free au début des années 1960 et continue à 82 ans d'écrire sa légende, au rappeur Yasiin Bey (ex- Mos Def), de l'ancienne gloire soul Lee Fields au jeune trompettiste de Chicago, Marquis Hill, qui apporte une nouvelle dynamique à la tradition du jazz.

"Archie Shepp est le meilleur exemple de cette filiation qui existe entre le free jazz et le blues revendicatif des années 1960 et le hip hop. Il a travaillé aussi bien avec John Coltrane que Public Enemy", poursuit le programmateur.

Le saxophoniste, qui est un peu le parrain du festival, sera cette fois-ci l'invité du sorcier malien des claviers Cheick Tidiane Seck, pour un hommage à la musique de Randy Weston.

Autre défunte récemment disparue à être honorée lors de cette édition: Aretha Franklin. Le 10 septembre, en clôture du festival, cinq chanteurs de plusieurs générations, parmi lesquels Bettye LaVette et José James, interpréteront des chansons de "Lady Soul".

Sans oublier les musiques du monde, avec la diva malienne Oumou Sangaré, la reine du boléro cubain Omara Portuondo, survivante de l'aventure du Buena Vista Social Club, ou la nouvelle sensation londonienne Kokoroko.

Outre ces soirées dans les trois grandes salles du Parc de La Villette, où les anciens (Joshua Redman, Kenny Garrett...) côtoieront des jeunes pousses vivaces (Delvon Lamarr, Ala.ni, Emma-Jean Thackray...), Jazz à La Villette continue de présenter la scène underground et improvisée, essentiellement française, dans "Under the Radar".

A l'affiche de ce festival dans le festival, dans l'intimité de l'Atelier du Plateau, des propositions variées allant des tendres mélodies du duo Christophe Monniot (sax alto)-Didier Ithursarry (accordéon) au jazz-rock tellurique de la formation du saxophoniste Hugues Mayot.