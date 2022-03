Jazz in Marciac: Diana Krall, James Blunt et Herbie Hancock au programme cet été

Herbie Hancock, Ibrahim Maalouf, Diana Krall... De grandes pointures seront au rendez-vous cet été de la 44e édition du festival Jazz in Marciac, dont la programmation très internationale a été dévoilée mardi par les organisateurs.

Du 22 juillet au 6 août prochains, les têtes d'affiche vont se succéder sous le chapiteau installée en plein coeur du village de Marciac, dans le Gers, où le jazz est mis à l'honneur depuis 1978.

De la pianiste et chanteuse canadienne Diana Krall au guitariste nigérian Keziah Jones en passant par le contrebassiste israélien Avishai Cohen, cette édition s'annonce riche en talents internationaux d'horizons divers.

Les trompettistes seront aussi à l'honneur avec les célèbres Wynton Marsalis et Ibrahim Maalouf, ou encore la jeune Lucienne Renaudin Vary.

Comme à chaque édition de Jazz in Marciac, les icônes du genre ne feront pas défaut avec cette année le pianiste et compositeur Herbie Hancock, 82 ans, ainsi que l'organiste et chanteuse Rhoda Scott, 84 ans.

Le festival qui veut offrir, comme le jazz, "l'image d'un monde de diversité, de métissage, de transformation permanente", entend ouvrir "de plus en plus grands ses bras". Dans cet esprit, il présentera également des artistes plus éloignés de la scène jazz, comme le guitariste de rock Jeff Beck, ou le chanteur pop James Blunt.