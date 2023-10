"Je ne pouvais plus respirer": une survivante de la bousculade mortelle à Séoul écrit pour guérir

Par Cat Barton and Sunghee Hwang

Un an après la bousculade mortelle d'Halloween à Séoul qui a fait 159 morts, Kim Cho-long, 33 ans, se souvient comment, au moment où elle "ne pouvait plus respirer", une amie lui a sauvé la vie en l'extirpant de la foule.

Cette habituée des festivités de Halloween à Itaewon, un quartier central animé de Séoul, raconte lors d'un entretien avec l'AFP avoir été emportée par une foule dense dans une étroite ruelle. Prise au piège et incapable de respirer, elle a été tirée de là in extremis par une amie et s'est réfugiée dans un bar.

"J'étais complètement coincée au milieu de la foule alors qu'on me poussait de droite à gauche", se souvient Mme Kim, qui a écrit: "Suis-je une survivante de catastrophe?", un livre sur ce qu'elle a vécu ce soir-là à Itaewon.

"La pression (de la foule) a commencé par l'arrière avant de venir de l'avant, si fort que mes pieds ont été soulevés du sol et que je ne pouvais plus respirer".

Par chance, elle a été entraînée sur le côté de la rue et, lorsque son dos a heurté un mur, elle a pu reprendre son souffle avant que son amie n'intervienne.

Ce soir-là, il y a avait peu de présence policière et aucun plan de gestion des foules n'avait été prévu. L'enquête a pointé d'importantes défaillances.

Mme Kim se souvient que confusion et chaos ont duré des heures, sans qu'elle ne réalise ce qui se passait, ni être consciente d'avoir frôlé la mort.

"Je suis sortie dans les rues d'Itaewon et j'ai vu des gens allongés dans la rue en train d'être réanimés. Des ambulances étaient garées (...) des personnes étaient emmenés, mais même à ce moment-là, je ne pensais pas que tous ces gens étaient morts".

Ecrire pour guérir

L'écrivaine a ensuite passé des heures à errer dans les rues avant de rentrer chez elle, en état de choc. "Je n'ai pas pu dormir pendant deux jours. Comme si j'étais obsédée par quelque chose, je ne pouvais pas éteindre les informations à la télévision. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je ne buvais que de l'eau et je continuais à regarder les informations".

Kim Cho-long, qui a survécu à la bousculade mortelle lors d'Halloween, photographiée lors d'un entretien avec l'AFP le 26 octobre à Séoul AFP

Après ce drame, cette survivante a éprouvé un immense sentiment de culpabilité et son thérapeute lui a suggéré d'écrire. Au début, elle n'a partagé ses écrits que sur des forums en ligne. Puis, des victimes de la bousculade lui ont dit combien cela les avait aidées à surmonter leur propre traumatisme.

Une de ses publications est devenue virale et des journaux lui ont demandé d'écrire pour eux. Mais très vite, elle a été la cible de critiques, d'insultes, certains lui reprochant notamment d'avoir fait la fête et d'avoir eu de la chance.

Mais cela n'empêche pas la trentenaire de rester positive car "c'était un bon moyen d'extérioriser mes sentiments et cela m'a aidée à soigner ma dépression".

Seuls des responsables de rang intermédiaire au sein de la police et des autorités locales de l'arrondissement de Yongsan - dont Itaewon fait partie - ont été arrêtés pour négligence, avant d'être libérés sous caution dans l'attente de leurs procès. Aucune condamnation n'a encore été prononcée.

"En observant cette catastrophe du point de vue d'une survivante depuis un an, je pense que rien n'a été résolu et que la vérité n'a pas été révélée sur le plan juridique, social ou gouvernemental", estime Mme Kim.

Après avoir frôlé la mort, elle affirme avoir une autre vision de la société.

"Auparavant, je n'avais jamais imaginé que les familles endeuillées puissent continuer à vivre. Je pensais que cela n'avait rien à voir avec moi et que ce n'était pas mon affaire", dit-elle. "Mais aujourd'hui, je réalise que cela aurait pu m'arriver, et que leur douleur pourrait être la mienne un jour. J'ai donc commencé à sympathiser avec eux et à m'intéresser davantage à leur vie".

L'autrice entend continuer à écrire sur ce drame afin de perpétuer la mémoire de toutes les victimes. "Je continuerai à réfléchir à ce que je peux faire pour que l'on se souvienne d'eux pendant longtemps", dit-elle.