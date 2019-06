Jean-Baptiste Maudet lauréat du prix Orange du livre

L'universitaire Jean-Baptiste Maudet, 43 ans, a reçu mardi le prix Orange du livre pour son premier roman, "Matador yankee" (Le Passage), récit épique et picaresque autour d'un torero américain entre Mexique et États-Unis.

John (Juan) Harper, fils d'une Mexicaine et d'un père américain qui pourrait être Robert Redford, a grandi à la frontière, entre deux mondes. Il n'est pas tout à fait un torero. Il n'est pas non plus complètement cow-boy. Il n'est peut-être pas finalement le fils de Robert Redford...

A la suite d'une dette de jeu, Harper, le "gringo torero" au corps déglingué et aux cheveux blonds, s'engage à retrouver Magdalena, la fille du maire d'un village mexicain, perdue dans les bas-fonds de Tijuana et dont un doigt coupé a été envoyé à la famille... flottant dans un bocal de pêches.

L'histoire tient du road-trip et du roman noir. Les nombreux personnages que l'on croise sont truculents, souvent inquiétants. L'auteur, géographe, maître de conférences à l'université de Pau, spécialiste de tauromachie, a été visiblement influencé par le cinéma et notamment le western de Sergio Leone. Ses chapitres sont découpés comme autant de plans-séquences.

"Matador yankee" (192 pages, 18 euros), sorti en librairie en janvier, était en lice face à quatre autres titres.

Le prix Orange du livre, dont le jury est présidé par l'académicien Jean-Christophe Rufin, récompense, depuis 2009, une oeuvre de fiction écrite en français et publiée entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours. Il est doté de 15.000 euros.

L'an dernier, le prix avait été attribué à Joachim Schnerf pour "Cette nuit" (Zulma).