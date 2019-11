Jean-Marc Rochette lauréat du prix Wolinski/Le Point

L'auteur de bande dessinée Jean-Marc Rochette a reçu mercredi le prix Wolinski/Le Point de la BD pour "Le loup", magnifique album retraçant la lutte à mort entre un berger et un loup ayant massacré son troupeau dans le massif des Écrins.

L'album, sorti en mai dernier chez Casterman, est toujours en lice pour le Grand prix de la critique de l'ACBD, association qui rassemble les journalistes spécialistes de BD.

Âgé de 63 ans, Jean-Marc Rochette est connu pour être l'auteur (avec Jacques Lob) de la série "Transperceneige", chef-d'oeuvre de la science-fiction des années 1980 remis au goût du jour en 2013 avec son adaptation au cinéma par le réalisateur coréen Bong Joon-ho avant une série inspirée de la BD prochainement diffusée sur Netflix.

"Le loup" est le second album du dessinateur à se dérouler dans les Alpes. L'an dernier, l'auteur avait cartonné (60.000 exemplaires vendus) avec "Ailefroide, altitude 3.954", récit autobiographique relatant le terrible accident dont il fut victime en 1976 et qui le fit renoncer à sa vocation de guide de haute montagne.

Sous les traits du berger du "Loup", on reconnaît le dessinateur. Dans son histoire, le berger abat une louve mais le louveteau réussit à s'enfuir et survit. Un duel homme/animal s'engage dans les sommets. Rochette qui vit dans la région alpine de l'Oisans et continue régulièrement de grimper dessine la montagne comme seul un montagnard peut en être capable avec un soin extraordinaire donné au détail. Son histoire, mise en couleurs par Isabelle Merlet, est à la fois haletante et poétique.

L'an dernier, le prix Wolinski/Le Point avait récompensé Bastien Vivès pour "Le chemisier" (Casterman).

