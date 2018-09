Jeanne Added, et la lumière fut !

"Le chant et la danse, depuis ma plus tendre enfance, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Mes plus grandes joies viennent de là": épanouie et radieuse, Jeanne Added sort vendredi "Radiate", son contagieux deuxième album qui illumine la rentrée musicale.

Jeanne est une artiste heureuse, ça s'entend et ça se voit. Comme sur la pochette saisissante de son disque où son visage rayonne de plénitude devant un fond blanc immaculé. Un contraste frappant avec la photo qui illustrait "Be Sensational", son premier opus sorti en 2015, où, sur fond noir, une fumée masquant ses yeux laissait deviner un visage fermé.

Musicalement, "Radiate" s'oppose également à "Be Sensational" par sa chaleur, portée par des sons et des rythmes électro qui ont pris le pas sur les guitares nerveuses, comme si Jeanne Added se dévoilait enfin sous la clarté après avoir fait impression par son côté sombre.

"Mutate", le premier extrait paru cet été, illustre cette transformation qui n'a rien à voir avec celles de Christine and the Queens et Anna Calvi, déterminées à apparaître en femmes fortes dans leur nouvel album respectif.

"Cette chanson m'est venue après avoir lu +Babylon Babies+" de Maurice G. Dantec. Un des personnages modifiés génétiquement a la capacité d'entrer en contact avec le monde entier. Ce qui modifie le rapport au monde. J'ai trouvé ça très inspirant", éclaire la chanteuse de 37 ans.

"Pour revenir à la couleur de l'album, je n'ai rien prémédité, assure-t-elle. J'ai commencé à l'écrire pendant les pauses de la précédente tournée, sans savoir ce que je voulais imprimer au disque. Ce que je voulais en revanche c'était chanter plus, qu'il y ait plus de place pour la voix."

"Je n'ai pas non plus écrit les morceaux de façon à ce qu'ils sonnent plus joyeux. Ils sont juste le reflet de mon état d'esprit du moment. Or il y a des choses qui ont changé dans ma vie ces trois dernières années. Ce qui me bouleverse, c'est que je sens désormais que je pourrai faire de la musique pendant longtemps. Je réalise que je ne m'ennuierai plus jamais dans ma vie", poursuit-elle.

- La scène, terrain de jeu favori -

Cette certitude apaisante contraste avec la conception mouvementée du premier disque. "La confiance, c'est vraiment ce qui me manquait à l'époque. Et j'étais en même temps très dans le contrôle. C'est pour ça que ç'a été si chaotique, c'était les montagnes russes non-stop."

L'autre volonté de Jeanne Added pour "Radiate" était de "faire des chansons qui fassent plus danser". Pour cela, elle a confié la production au duo électro franco-écossais Maestro.

"Le premier album était froid, rigide. Ils ont réussi à adapter leur talent à mon univers et à ma pudeur. J'ai réalisé après coup que j'étais allée chercher chez eux quelque chose de plus charnel", explique cette fan invétérée de Prince.

Ce qui ramène Jeanne à son terrain de jeu préféré: la scène.

Au printemps, elle a présenté quelques nouveaux titres dans des concerts intimistes où le public, noyé dans une fumée et une lumière blanches, l'entourait de très près au centre des salles.

"Les gens ne voyaient rien quand ils entraient. L'endroit ne semblait plus avoir de mur, de limite. On ne savait pas où ça s'arrêtait. Ce qui peut être une métaphore de l'état dans lequel on se met quand on écoute de la musique ou quand moi j'en fait", dit celle qui va néanmoins renouer avec les concerts habituels sur une scène frontale pour sa tournée qui passera notamment par le Trianon à Paris (30 octobre), Lausanne (23 novembre), Bruxelles (13 décembre).

"Peut-être que c'est en réaction aux ondes positives que je sens autour de +Radiate+, mais je n'ai pas envie d'être dans le truc: +attention! J'arrive! Tout s'éteint, roulements de tambours, etc.+ Il y a plein d'idées à explorer pour proposer quelque chose de nouveau".