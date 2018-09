"Jellyfish", quotidien chahuté d'une ado, récompensé au Dinard Film Festival

"Jellyfish" de James Gardner, qui raconte le quotidien chahuté d'une ado qui canalise ses frustrations par le théâtre, s'est vu décerner samedi le Hitchcock d'Or, lors de la 29e édition du Dinard Film Festival (Ille-et-Vilaine), présidé par Monica Bellucci.

Le film a également décroché le Grand Prix du jury et le Hitchcock du Meilleur scénario.

Ce long métrage met en scène le quotidien de Sarah Taylor qui en plus de s'occuper de ses petits frères et soeur et de leur mère dépressive, elle se fait chahuter à l'école et exploiter par son patron.

L'adolescente va découvrir le spectacle comique grâce à son professeur de théâtre qui va lui permettre de canaliser ses frustrations.

Pour ce rôle, l'actrice britannique Liv Hill a reçu le Prix d'Interprétation.

Parmi les autres récompenses, le Hitchcock Coup de coeur a été décerné à "The Bookshop" d'Isabel Coixet et celui du Public à Old Boys de Toby Macdonald.

L'acteur britannique Ian Hart, 53 ans, qui a interprété notamment le Docteur Watson dans la série TV Sherlock Holmes ou le professeur Quirrell dans Harry Potter a reçu le Hitchcock d'Honneur.

L'an dernier, le festival présidé par Nicole Garcia, avait remis le Hitchcock d'Or et le Grand Prix du jury à "Seule la terre" de Francis Lee, une histoire d'amour entre deux hommes dans une ferme du Yorkshire.

Destiné à promouvoir le cinéma britannique auprès du public et des distributeurs français, le festival propose une sélection d'une quinzaine de films en avant-première, ainsi que six films en compétition.

Pour cette édition, le festival a rendu hommage à l'écrivaine Agatha Christie, avec la projection de six films adaptés de ses romans.