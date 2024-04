Jeu, set et match: Zendaya dans un triangle amoureux sur terre battue

Zendaya, star montante de Hollywood, arbitre un drame passionnel sur fond de tennis professionnel dans "Challengers", en salles mercredi, signé du réalisateur de "Call Me By Your Name".

Après la série sur l'adolescence "Euphoria", ses apparitions dans "Spider-man", puis son rôle dans "Dune", l'actrice de 27 ans occupe l'un des sommets de ce triangle amoureux. Elle incarne Tashi Duncan, coach et épouse d'un joueur de tennis professionnel dont la carrière commence à patiner.

Sur le court, le joueur en question et père de ses enfants, est Art Donaldson (Mike Faist, vu dans le "West Side Story" de Spielberg). L'air du gendre idéal, qui cache bien ses failles et dont le jeu rapporte gloire et billets verts à sa petite famille.

De l'autre côté du filet, Patrick Zweig (Josh O'Connor, le prince Charles dans "The Crown"), l'éternel perdant, ancien petit ami de la coach, l'a vue partir pour son rival.

Le film rejoue vingt ans de déchirements et de rivalités entre les trois personnages, le temps d'un match décisif où le scénario enchaîne les revirements à la vitesse des revers et des coups droits. Le tout avec une réalisation très appuyée, une caméra qui virevolte de chaque côté du filet et une bande-son house omniprésente.

"On devait se fondre dans le jeu, c'était la chose la plus importante, le jeu de la vie, de la compétition, de la séduction et finalement de l'amitié", a déclaré le réalisateur, Luca Guadagnino, de passage à Paris.

"Quand on voit du tennis, c'est une expérience très objective. J'ai essayé de la rendre très subjective, qu'on soit dans le jeu, avec eux", a-t-il dévoilé.

Avec sa prédilection pour les histoires d'amour sous tension, Luca Guadagnino, 52 ans, est l'un des rares réalisateurs italiens à avoir su taper récemment dans l’œil d'Hollywood, surtout après "Call Me By Your Name", qui révélait en 2017 le charme de Timothée Chalamet sous le soleil de la Méditerranée.

Après avoir retrouvé l'acteur franco-américain dans "Bones and All", une romance sanglante entre ados sur fond de cannibalisme qui avait concouru à Venise, il prépare un second volet à "Call Me By Your Name". Et il devrait prochainement tourner d'autres projets, avec Léa Seydoux et Daniel Craig.