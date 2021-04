J.K. Rowling revient avec un roman jeunesse en octobre

L'autrice de la saga romanesque "Harry Potter", J.K. Rowling, revient avec un roman jeunesse dont la sortie dans plus de 20 langues est prévue le 12 octobre, a annoncé mardi l'éditeur français Gallimard.

Le titre n'est connu qu'en anglais: "The Christmas Pig", qui signifie "le cochon de Noël".

"Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon, avec lequel il partage tout depuis toujours, les bons comme les mauvais moments. Jusqu'à cette veille de Noël où se produit la catastrophe: le cochon est perdu", raconte Gallimard.

La romancière britannique de 55 ans a vendu un demi-milliard d'exemplaires dans le monde des aventures du jeune sorcier Harry Potter, parues en sept tomes entre 1997 et 2007.

Depuis, elle est passée à autre chose: plusieurs romans pour les adultes, et en 2020 un retour à la littérature jeunesse avec le conte "L'Ickabog".

"The Christmas Pig" vise un public de huit ans et plus, selon Gallimard Jeunesse.

Il doit paraître chez Hachette Children's Group en version originale, et chez Scholastic pour l'Amérique du Nord.

Toutes les autres grandes langues européennes verront la parution le même jour, ainsi que le chinois (Taïwan), l'hébreu, le japonais, le thaï et le turc.

"Les lecteurs y découvriront une merveilleuse et trépidante aventure de Noël, et reconnaîtront l'art extraordinaire de J.K. Rowling", a affirmé l'éditrice Hedwige Pasquet, cité dans le communiqué.

hh/fmp/it

SCHOLASTIC

LAGARDERE SCA