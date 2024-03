JO-2024: Anja Linder et sa harpe électro-pneumatique en clôture des paralympiques

Avec sa harpe électro-pneumatique, Anja Linder, musicienne hémiplégique depuis 23 ans, va réaliser un "rêve": jouer à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris le 8 septembre au théâtre du Châtelet.

Trois semaines de répétitions fin août et début septembre, des oeuvres qui parlent à tous, une mise en scène rendant "le handicap non visible" afin "que l'art prime": voilà ce que peut confier la harpiste de 49 ans au sujet de ce clap de fin qui viendra boucler la séquence des Jeux d'été de Paris démarrés le 26 juillet.

Tenue par une clause de confidentialité, Anja Linder en sait d'ailleurs assez peu... Si ce n'est qu'elle se produira en orchestre et en duo avec un guitariste.

Elle réalisera en tout cas un "rêve", dit-elle à l'AFP: participer à cette "fête mondiale", elle qui éprouve "tendresse et solidarité envers les athlètes et toutes les personnes fragilisées qui se sont reconstruites malgré le handicap".

Anja Linder, musicienne hémiplégique, près de sa harpe électro-pneumatique, chez elle, le 6 février 2024 à Malakoff AFP

Primée lors d'un concours international, Anja se destine à une carrière de concertiste quand elle est victime, en juillet 2001, de l'accident du Parc de Pourtalès en périphérie de Strasbourg : sous l'effet de vents violents, un platane de 40 m de haut s'abat sur la tente où s'étaient réfugiés les spectateurs d'un concert de musique (13 morts, 97 blessés).

Elle perd l'usage quasi complet de ses jambes, doit passer "plus d'un an entre les hôpitaux et les centres de rééducation" et se voit privée de son instrument pendant plusieurs années.

"Anjamatic"

Aujourd'hui, cette fille d'une professeure de piano et d'un sculpteur, tombée "amoureuse" de l'instrument lors d'un concert, ancienne élève du conservatoire de Strasbourg, a pu reprendre la musique.

Anja Linder, musicienne hémiplégique, le 6 février 2024 à Malakoff AFP

Elle bénéficie depuis 2006 du système "Anjamatic": une harpe électro-pneumatique pilotée par un ordinateur, qui fonctionne avec un compresseur, conçue spécialement pour elle par un électronicien et un informaticien et dont le prototype a été régulièrement amélioré.

Le système est discrètement installé dans le socle de sa harpe centenaire ayant appartenu à la harpiste Marielle Nordmann, qui fut aussi sa professeure.

Pendant que ses doigts dansent d'une corde à l'autre, la musicienne, yeux bruns rieurs sous une frange châtain clair, actionne avec sa bouche un petit câble qui déclenche un changement de pédales.

Sur une harpe classique, les pédales bougent sous l'action des pieds. Elles sont essentielles car elles modifient les sept notes d'une octave - ce qu'on appelle les "altérations" (dièse, bémol, bécarre).

Bonus: cette harpe offre "une plus grande exploration du répertoire musical", explique Anja Linder, si bien qu'elle en a enseigné la technique pendant dix ans auprès d'élèves du Conservatoire de Strasbourg, puis en masterclass.

Passionnée par la période romantique, la musicienne a produit trois disques. Dans le dernier, sorti en février, elle interprète des oeuvres de Franz Schubert, en trio avec un violoniste et une violoncelliste.

Et de confier, admirative: "Schubert, c'est pour moi celui qui parvient le mieux à dépasser sa douleur pour en tirer des émotions universelles".