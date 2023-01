Jogging, boots et bijoux: garçon Hermès, plus qu'homme

Le pantalon étroit inspiré du jogging est rentré dans des chaussures à semelle épaisse, le jour comme le soir où l'on s'autorise en plus une chaîne ou une mono-boucle d'oreille: l'homme Hermès est jeune, sexy et optimiste.

La "longue jambe" incarnée notamment par la "version chic du jogging" est la silhouette phare de la collection automne-hiver 2023, présentée samedi à la maison de l'Unesco à Paris, dans une mise en scène très lumineuse avec des miroirs.

"Il va tout droit, il se sent bien, il est optimiste", a résumé en coulisse Véronique Nichanian, styliste des collections masculines de la maison du luxe française.

La créatrice apporte dans ce vestiaire des touches "poétiques", comme des broderies sur le cuir évoquant le geste de rapiéçage d'un "vêtement qu'on aime et qu'on n'a pas envie de jeter" ou dans des motifs patchwork de pulls comme si on avait fait plusieurs essais et hésité à choisir.

"C'est l'hiver" et le cou est bien couvert avec des cols roulés ou des cols doubles qu'on boutonne ou déboutonne, ce qui apporte de la tonicité à la silhouette.

Anthracite, caramel, café, marine, ivoire ou noir: la palette qui est habituellement vive et fraîche chez Hermès homme est en revanche "sourde".

"Après un été très éclatant, il y a des couleurs très foncées, cela enrichit les proportions et les matières", a expliqué la créatrice.

"Pour moi depuis le confinement, on s'habille confortable mais on a envie d'être sexy", a-t-elle déclaré.

Le costume est "très souple, très confortable" avec des épaules tombantes ou plus près du corps. Les vestes sont munies de grandes poches.

Le soir, "on est un peu dandy, avec de la joaillerie, des boucles d'oreilles, je trouve que c'est assez sexy sur les garçons", dit la créatrice.

Côté chaussures, il y a peu de baskets, mais "ce sont de vraies chaussures de garçon, plus que d'homme", "assez sexy parce qu'elles ne sont pas apprêtées, fortes et costauds", a déclaré à l'AFP Pierre Hardy, le créateur de chaussure d'Hermès.

Les bijoux rock qu'il conçoit également, "cela fait partie de ce côté garçon, jeune, qui s'adaptent avec les vêtements".