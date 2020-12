John le Carré dans le texte

Voici quelques citations célèbres du maître britannique du roman d'espionnage, John le Carré, décédé à l'âge de 89 ans.

- Machiavélique -

"L'espionnage a une loi morale -- il est justifié par les résultats."

- "L'espion qui venait du froid" (1963)

- L'amour blesse -

"Savez-vous ce qu'est l'amour? Je vais vous le dire: c'est tout ce que vous pouvez encore trahir"

- Adrian Haldane, dans "Le Miroir aux Espions" (1965)

- Vérités cachées -

"Plus un homme a d'identités, plus elles expriment ce qu'il veut cacher."

- "La Taupe" (1974)

- De la théorie à la pratique -

"L'endroit le plus dangereux pour voir le monde, c'est derrière un bureau."

- "Comme un collégien" (1977)

- Une cause à trouver -

"Vous êtes un excellent espion. Il ne vous manque plus qu'une cause."

- Axel, l'espion tchèque, s'adressant à Magnus Pym, dans "Un pur espion" (1986)

- De Marx à l'argent -

"Maintenant que nous avions vaincu le communisme, nous allions devoir vaincre le capitalisme."

- Ned, personnage principal dans "Le voyageur secret" (1990).

- Invasion de l'Irak -

"Les Etats-Unis sont entrés dans une de ses périodes de folie historique mais il s'agit de la pire dont je puisse me souvenir: pire que le McCarthysme, pire que la Baie des Cochons et sur le long terme potentiellement plus désastreux que la Guerre du Vietnam"

- Commentaire de John Le Carre au quotidien The Times en janvier 2003 concernant les préparatifs de l'invasion de l'Irak

- Parcours varié -

"A part l'espionnage, j'ai dans le passé vendu des serviettes de bain, j'ai divorcé, lavé des éléphants, fait l'école buissonnière, décimé un troupe de moutons gallois avec un obus de 25 livres (11,3 kg) parce que j'étais trop idiot pour comprendre les instructions de l'officier artilleur, enseigné à des enfants dans une école spécialisée"

- Issue de son site internet

- Pourquoi le Carre? -

"On m'a souvent demandé pourquoi j'avais choisi ce nom ridicule, c'est là que l'imagination de l'écrivain vole à mon secours. Je me suis vu à l'étage d'un bus sur le pont de Battersea, regardant une échoppe de tailleur en contrebas... et elle s'appellait à peu près comme ça, Le Carré. Cette histoire a contenté tout le monde pendant des années. Malheureusement, les mensonges ne tiennent jamais bien longtemps. J'ai une terrible envie de vérité ces derniers temps. Et la vérité est que je n'en sais rien".

- Interview accordée à la Revue de Paris, 1996

- A l'ancienne -

"Je déteste le téléphone. Je ne sais pas taper, je préfère écrire. Je vis sur une falaise de Cornouailles et je déteste les villes. Trois jours et nuits sont mon maximum dans une ville"

- Issue de son site