John le Carré en quelques dates

Quelques grandes dates de David Cornwell, alias John le Carré, écrivain britannique spécialiste du roman d'espionnage, traduit dans près de 40 langues.

- 19 octobre 1931: naissance à Poole dans le Dorset, au sud de l'Angleterre.

- 1936: sa mère quitte le domicile familial et le laisse avec son père qui sera emprisonné deux fois pour fraude aux assurances.

- 1948 à 1956: étudie le français et l'allemand à Berne en Suisse puis à Oxford.

- 1954: se marie avec Alison Sharp avec qui il a trois fils et dont il divorce en 1971. Un an plus tard, il se remarie avec une éditrice, Valérie Eustace, et a un quatrième fils.

- 1958: commence à travailler pour les renseignements britanniques (MI5) et écrit son premier roman "l'Appel du mort" (1961), traduit en 1963 en français.

- 1960: commence à travailler pour les Services secrets (MI6) alors qu'il est Deuxième secrétaire de l'ambassade du Royaume-Uni à Bonn, en Allemagne.

- 1963: publication de "L'Espion qui venait du froid" (en 1964, en français) sous le pseudonyme John Le Carré.

- 1964: trahi par l'agent double Kim Philby qui dévoile sa véritable identité, il démissionne du MI6 et se consacre à l'écriture.

- 1974: publication de "La Taupe", suivi de "Comme un collégien" (1977) et "Les gens de Smiley" (1979).

- janvier 2003: publie dans le Times, une diatribe contre l'Amérique de Bush intitulée "The United States has gone mad" (Les Etats-Unis sont devenus fous")

- 2017: publication de son 24e roman "A Legacy of spies".

- Octobre 2019: publication de son dernier roman, Agent running in the field (Retour de service pour l'édition française)

- 12 décembre 2020: décès d'une pneumonie dans les Cornouailles.