Jonathan Wilson, glorieux héritier d'un rock qu'on croyait perdu

"Je ne veux pas devenir le gardien du temple du rock, je préfère au contraire ouvrir grand ses portes": le surdoué américain Jonathan Wilson, auteur d'un des meilleurs albums de l'année, "Rare Birds", se produit vendredi à Paris au Cabaret Sauvage. Immanquable.

Dans la musique, Wilson est un patronyme ou même un prénom qui compte. Il y a le génie Brian Wilson, ex-Beach Boys, chantre d'une pop débridée qui rivalisa avec celle des Beatles. Il y a aussi Jackie Wilson et Wilson Pickett, grandes figures du rythm'n blues et de la soul. Et enfin, Steven Wilson, ex-leader des Porcupine Tree, qui redonne depuis 25 ans des couleurs au rock progressif.

Porté par une passion quasi-religieuse pour la pop et le rock de son enfance, mais également le folk légèrement psychédélique entendus sur deux premiers albums déjà remarquables, "Gentle Spirit" (2011) et "Fanfare" (2013), Jonathan Wilson ne se contente pas d'être un héritier.

Dans "Rare Birds", il joue avec brio les entremetteurs en ayant trouvé la formule magique pour faire se mélanger de nombreuses esthétiques dans une sorte de jardin d'Eden musical où jammeraient (improviseraient) ensemble Pink Floyd, Fleetwood Mac, Warren Zevon, Can, John Coltrane et Talk Talk.

"C'était mon idée que d'aborder tous ces genres qui m'ont nourri et construit en tant qu'artiste. Ca va du jazz, avec le saxophone à la Coltrane qu'on peut entendre sur +Miriam Montague+, au son synthétique allemand des années 80 qui rythme +Hard to Get Over+", confie Wilson qui recevait l'AFP début juin dans un appartement de location parisien.

"Mes influences sont palpables, mais je les dose. Si on vole quelque chose, il faut savoir couper. Ainsi, ton propre son s'impose. Après, ma musique peut bien rappeler des trucs connus, je suis très tranquille avec ça. Je la conçois avec l'idée de continuer à faire vivre des esthétiques qui risqueraient sinon de tomber dans l'oubli", poursuit le musicien de 43 ans, aux cheveux longs hippie.

- "Perpétuer une histoire musicale" -

Un souffle venteux se fait soudain entendre, qui coupe net le musicien dans son léger bégaiement. Suivent des bulles d'eau ou encore des distorsions de basses, provenant d'un vieux synthétiseur analogique posé non loin. "Ne t'inquiète pas, ce sont juste des effets que je mets au point pour le concert de demain, c'est Roger qui m'a demandé ça..."

Roger, c'est Roger Waters qui faisait escale à Paris pour sa tournée "Us + Them". L'ancien Pink Floyd compte parmi ses musiciens Jonathan Wilson, notamment chargé des parties vocales de David Gilmour avec lequel sa ressemblance physique (période "Dark Side of the Moon" 1972) est saisissante.

Waters observant une pause depuis fin août, Wilson en a profité pour caler quelques dates en Europe (Anvers jeudi, Strasbourg samedi) puis chez lui en Californie.

"J'y vis depuis longtemps. Là bas, il y a une histoire musicale que j'ai envie de perpétuer. Quand j'écoute Van Dyke Parks parler de Sunset Boulevard ou les Kinks évoquer Hollywood Boulevard, j'ai immédiatement envie d'y être et d'écrire ma page dans ce livre", dit cet originaire de Caroline du Nord.

Avec des perles comme "There's a Light", "Trafalgar Square", "Over the Midnight", "Sunset Bvd" ou "Mulholland Queen", écrites "pour exorciser une dépression", Jonathan Wilson a d'ores et déjà ajouté un beau chapitre à l'ouvrage.

"J'espère être capable de faire perdurer ces musiques à travers la mienne. Pour autant je ne sais pas à quoi ressemblera mon prochain album. Sinon qu'il pourrait être plus expérimental. En ce moment c'est ce vers quoi je tends, en jouant les titres des Floyd", dit-il.

Pas peu fier, Jonathan se fend timidement d'une anecdote: "Roger m'a dit avoir bien aimé mon album, notamment +Trafalgar Square+ pour son petit enchaînement de batterie. Il m'a demandé si j'acceptais de l'inclure dans +Comfortably Numb+ (le classique des Floyd qui clôt ses concerts). T'imagines? Ca m'a laissé sans voix".