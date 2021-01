"Josep" et "Drunk" lauréats des prix Média Ciné

Les "lauriers du cinéma", prix annuels du Club Média Ciné (CMC), qui rassemble des journalistes cinéma de la presse française, ont été attribués au film d'animation "Josep" du dessinateur Aurel pour le long-métrage français et "Drunk" de Thomas Vinterberg côté étranger.

Dans "Josep", le dessinateur de presse Aurel, qui collabore notamment au Monde et au Canard Enchaîné, racontait l'histoire de Josep Bartoli, un combattant antifranquiste et artiste interné dans un camp en France après avoir fui la dictature en Espagne.

"Drunk", lui, est un long-métrage provocateur, amer et drôle sur l'alcool, signé du Danois Thomas Vinterberg et né de sa complicité avec son compatriote et acteur principal, Mads Mikkelsen, qui passe avec brio par tous les stades de l'ivresse.

Les deux films faisaient partie de la sélection Cannes 2020 et sont sortis en salles entre les deux confinements.

Les prix de la révélation féminine et masculine de l'année ont été décernés à l'actrice Jenna Thiam pour "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" d'Emmanuel Mouret, et Benjamin Voisin pour "Un vrai bonhomme" réalisé par Benjamin Parent.

Le Club Média Ciné, créé fin 2014, réunit 34 journalistes spécialisés dans le cinéma, travaillant pour la presse écrite, la télévision ou la radio.