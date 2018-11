Journée de répit pour Macron en Argentine avant le G20, presque sans gilets jaunes

Chaleureusement accueilli jeudi par le président argentin Mauricio Macri, Emmanuel Macron, en visite à Buenos Aires avec son épouse, a profité de cette calme parenthèse loin de Paris pour un circuit culturel, avant un G20 qui s'annonce conflictuel.

C'est visiblement en pensant aux contestations des "gilets jaunes" en France que le président français a rendu hommage jeudi à la politique libérale de Mauricio Macri, qui comme lui fait face à des manifestations pour exiger plus de pouvoir d'achat.

"Le président Macri a décidé de ne pas céder à la facilité, et veut transformer en profondeur l'économie argentine", notamment "l'accès à l'énergie, qui est profondément inégalitaire. Mais de telles transformations sont impopulaires, en particulier au début, lorsque les coûts sont visibles sans que les résultats soient encore tangibles. Il faut savoir maintenir le cap (...) dans l'écoute de la nation", a commenté Emmanuel Macron au journal La Nacion.

Arrivé mercredi soir, le président français a pu assouvir son amour des livres jeudi matin en visitant la célèbre librairie El Ateneo, installée dans un ancien théâtre des années 1920, où il a discuté littérature et traduction avec de jeunes écrivains, les remerciant pour une "parenthèse enchantée".

Il a ensuite réalisé l'un de ses voeux en rencontrant la veuve de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, qui lui a montré des manuscrits et objets personnels de l'auteur et lui a raconté quelques souvenirs de cet écrivain francophone et francophile.

Il s'est aussi promené sur la Plaza de Mayo, haut lieu de la résistance à la dictature des années 70-80, traversant une petite foule de badauds bienveillants et souriants, qui parfois l'applaudissait.

Clin d'oeil à l'actualité, en descendant de son avion mercredi soir, alors que la délégation officielle argentine n'était pas encore sur place, il a été accueilli par un employé de l'aéroport... en gilet jaune, auquel il a serré la main, une image qui amusait beaucoup les internautes.

C'est la première visite du président français en Amérique du sud, dans un pays sur lequel la France compte pour soutenir ses positions. Elle précède un G20 qui s'annonce aux antipodes du multilatéralisme renforcé dont il s'est fait le champion.

Ce sommet devrait en effet être dominé par des affrontements bilatéraux: guerre commerciale États-Unis-Chine, menaces du président américain de taxer les voitures européennes et tensions américano-russes après l'arraisonnement par Moscou de navires ukrainiens.

La France et l'Argentine seront alliés au G20 sur de nombreux points.

"La réforme du système multilatéral, la lutte contre les inégalités, la promotion d'un agenda international ambitieux pour protéger la biodiversité et lutter contre le dérèglement climatique sont autant de sujets sur lesquels la France et l'Amérique latine parlent d'une même voix", a déclaré le chef de l'Etat.

Il se rendra dans l'après-midi au Parc de la Mémoire, dédié au souvenir des victimes de la dictature (1976-1983). Il jettera des roses dans le Rio de la Plata, où des milliers de "disparus" furent projetés vivants et drogués depuis des avions militaires.

"Surprends-moi", a-t-il répondu à Mauricio Macri qui lui demandait ce qu'il souhaitait voir en Argentine, selon des sources diplomatiques. Aussi le président argentin et son épouse Juliana emmènent les Macron déjeuner dans l'Isla El Descanso, une escapade bucolique - en hélicoptère - sur le delta du Parana.