Journée des droits des femmes: des milliers de manifestants à Rennes

Entre 3.000 et 6.000 personnes, selon la préfecture et les organisateurs, ont défilé dimanche à Rennes "contre le patriarcat et le capitalisme" à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Il viole vous applaudissez", "Aux femmes assassinées la patrie indifférente", "J'abuse", "C'est terminé, on se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde", "Plutôt sorcières que policières", "Nique le patriarcat", pouvait-on lire sur les nombreuses pancartes. Parmi les manifestants, beaucoup de jeunes, des syndicats et militants politiques, ainsi que les candidats EELV et LFI aux municipales à Rennes.

Galvanisé par "l'immense colère" suscitée par le César attribué au réalisateur Roman Polanski, accusé de viol, le cortège a défilé dans une ambiance joyeuse et revendicative, après le flash mob d'un collectif de féministes chiliennes.

Les vitrines du Théâtre national de Bretagne (TNB) qui avait programmé le film "J'accuse" de Polanski, ont été abondamment taguées "Violanski la honte" ou "Vive Sciamma".

Parmi les slogans des manifestants: "Qui va faire la vaisselle? Nous on fait la révolution", "Nous sommes fortes, nous sommes fières, féministes, radicales et en colère!".

"On ne s'attendait pas à voir tant de monde mais l'actualité a joué, entre les Césars et la répression policière hier soir en marge d'une manifestation féministe à Paris", a déclaré à l'AFP Agathe Allain, infirmière et membre du collectif "Nous toutes".

Marie, 44 ans, tient son fils sur les épaules qui arbore une pancarte "#Pour ma mère, ma soeur, mes copines". "C'est indispensable de venir. La moitié de l'humanité est écrabouillée à géométrie variable partout dans le monde. Il faut arrêter de s'arranger avec cette réalité là. Il faut hurler pour arrêter ça", explique-t-elle.

Elisa, 57 ans, est venue "défendre les droits des femmes et surtout les droits sociaux des femmes". "C'est vrai en particulier en ce moment où leurs retraites vont être complètement diminuées et où l'injustice sociale qui frappe les femmes est vraiment insupportable", ajoute-t-elle.

Clémence 30 ans, victime de plusieurs viols, milite depuis longtemps pour le droit des femmes mais se dit "particulièrement en colère après la cérémonie des Césars". "Tu peux violer tranquillement, tant que tu fais des bons films c'est bon", ironise la jeune femme qui tient une pancarte "Où sont les Césars pour mes violeurs ?".

"Quand j'ai voulu porter plainte, j'avais 15 ans, la première chose qu'on m'a demandée c'est si j'avais bu et comment j'étais habillée", souligne-t-elle.