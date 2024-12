Kamel Daoud se défend d'avoir utilisé l'histoire d'une victime de la décennie noire

L'écrivain franco-algérien Kamel Daoud s'est défendu mardi dans une tribune à l'hebdomadaire Le Point d'avoir dévoilé et utilisé l'histoire d'une victime de la sanglante "décennie noire" en Algérie pour son roman "Houris", couronné du prix Goncourt.

"Cette jeune femme malheureuse clame que c'est son histoire. Si je peux comprendre sa tragédie, ma réponse est claire: c'est complètement faux", écrit l'écrivain, par ailleurs chroniqueur au Point.

"À part la blessure apparente, il n'y a aucun point commun entre la tragédie insoutenable de cette femme et le personnage Aube. La blessure n'est pas unique. Hélas, elle est partagée par bien d'autres victimes. Elle est visible. Elle est celle de centaines de personnes", poursuit-il, accusant la plaignante d'être "manipulée pour atteindre un objectif: tuer un écrivain (et) diffamer sa famille".

Kamel Daoud et son épouse psychiatre sont accusés d'avoir utilisé sans son consentement l'histoire de Saâda Arbane, survivante d'un massacre pendant la guerre civile en Algérie dans les années 1990, pour l'écriture de "Houris".

Deux plaintes ont été déposées à leur encontre, dont une qui a été acceptée par un tribunal. Selon l'avocate de la plaignante, M. Daoud et son épouse doivent être convoqués à Oran et jugés par contumace s'ils ne se présentent pas.

L'écrivain n'avait jusqu'ici pas répondu à ces accusations, mais son éditeur Gallimard avait lui dénoncé les "violentes campagnes diffamatoires orchestrées (contre l'écrivain) par certains médias proches d'un régime dont nul n'ignore la nature".

"+Houris+ est une fiction, pas une biographie. C'est l'histoire tragique d'un peuple. (...) +Houris+ ne dévoile aucun secret médical. La canule (pour respirer et parler, NDLR), la cicatrice et les tatouages ne sont pas des secrets médicaux, et la vie de cette femme n'est pas un secret, comme le prouvent ses propres témoignages. Il suffit de LIRE ce roman pour voir qu'il n'y a aucun lien, sinon la tragédie d'un pays", insiste-t-il, tout en défendant son épouse, dont le "nom a été sali par la diffamation et le mensonge".

Fichier vidéo

"Houris" a remporté le 4 novembre le prix Goncourt, le plus prestigieux de la littérature française.

Le livre n'a pas pu être édité en Algérie, où il tombe sous le coup d'une loi interdisant tout ouvrage sur la décennie noire entre 1992 et 2002, qui a fait au moins 200.000 morts, selon des chiffres officiels.