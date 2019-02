Karin Viard et Philippe Katerine, meilleurs acteurs dans un second rôle aux César

Karin Viard et Philippe Katerine ont reçu vendredi le César de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un second rôle, respectivement pour "Les Chatouilles" et "Le Grand bain".

"Je tenais beaucoup à ce rôle, j'avais vraiment envie de faire partie de cette histoire", a lancé Karin Viard, en recevant sa statuette pour son interprétation de mère mal aimante dans ce film, décrochant au passage le troisième César de sa carrière.

A propos de son interprétation d'une mère dure, doutant des abus sexuels subis par sa fille, elle a décrit un "rôle épouvantable de mère si toxique qui condamne sa fille une deuxième fois en ne l'écoutant pas, en ne voulant pas la croire".

A 53 ans, cette comédienne audacieuse enrichit une collection de prix qui compte déjà le César de meilleure actrice en 2000 pour "Haut les coeurs!" et celui de second rôle en 2003 pour "Embrassez qui vous voudrez".

"C'est n'importe quoi", a déclaré de son côté en recevant son prix Philippe Katerine, qui a déridé l'assemblée avec un discours plein d'humour.

"J'envoie ce César à Gilles Lellouche. J'envoie ce César aussi à toutes les équipes du Grand Bain (...) J'envoie aussi ce César à Thierry, le personnage que j'ai eu l'honneur d'incarner dans le film", a-t-il déclaré.

"Thierry, peut-être que tu dois nous regarder à la télé, dans ton appartement attenant à la piscine municipale, et ça fait bien plaisir (...) Je me suis reconnu en toi et j'espère que tu t'es un peu reconnu en moi. Je pense que tout le monde a quelque chose de Thierry", a-t-il ajouté, en se mettant à fredonner quelques paroles sur l'air de la chanson de Johnny Hallyday "Quelque chose de Tennessee".

Auteur-compositeur-interprète à l'univers fantasque, Philippe Katerine a investi depuis une vingtaine d'années le domaine du cinéma pour devenir un habitué des seconds rôles dans des comédies.

Dans "Le grand bain", film de Gilles Lellouche sur des laissés pour compte de la société qui se lancent dans une équipe de natation synchronisée, il incarne le personnage de Thierry, un employé de piscine municipale timide et enfantin qui se gave de sucreries.

Philippe Katerine, 50 ans, de son vrai nom Philippe Blanchard, a commencé sa carrière musicale en 1991 avec l'album "Les mariages chinois".

Au cinéma, il s'est imposé principalement dans des seconds rôles décalés. Il a notamment joué dans "Le Petit Spirou" de Nicolas Bary et "Le Monde est à toi" de Romain Gavras.

