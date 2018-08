Karl Marx était-il écologiste ?

Karl Marx était-il écolo ? A priori, ce n'est pas la première idée qui vient quand on pense à l'auteur du Capital. Les images de l'Union soviétique et de son hyperproductivisme viennent immédiatement à l'esprit, loin d'un grand souci pour l'environnement. Mais pour le philosophe Henri Pena Ruiz, Karl Marx et Friedrich Engels ont eu une réflexion sur l'environnement. Entretien.