Kinks, Morricone: pépites et coffrets forts pour les fêtes

L'album "Lola" des Kinks, qui fête ses 50 ans, tout comme "After the gold rush" de Neil Young, ou les raretés d'Ennio Morricone: voici des pistes sonores à suivre pour les disques-coffrets au pied du sapin.

"Une célébration de la liberté artistique -- y compris la mienne -- et du droit de chacun à être libre de son sexe si on le souhaite". C'est comme ça que Ray Davies, leader des Kinks ("Tordus" en anglais), cité par sa maison de disques (BMG/Warner), décrit "Lola versus powerman and the moneygoround, part one", disque plus simplement appelé "Lola".

Soit un prénom inspiré par une personne transgenre rencontrée dans un club de Soho (à Londres) par un manager du groupe, selon la légende entretenue par le gang des frères Davies (Ray et Dave). Au-delà de versions alternatives des hits comme "Lola" et "Apeman", ce coffret qui sort ce vendredi met en lumière de belles décharges électriques comme "Top of the pops".

Pour ce qui est de Neil Young, un fléchage s'impose pour ne pas se perdre dans les sorties du géant canadien. Ce vendredi, c'est une réédition du cinquantenaire "After the gold rush" qui est à l'honneur (chez Reprise Records/Warner).

- De "Pasolini à La cage aux folles" -

En mars 2021, attention les yeux et les oreilles: le "Loner" exhumera ses "Archives vol. II", soit 130 morceaux (l'équivalent de 10 CD), couvrant la période 1972-76. Et, pour rappel, au milieu d'autres livraisons en pagaille, Neil Young avait tiré de ses cartons en juin dernier "Homegrown", fameux album-mystère enregistré entre juin 1974 et début 1975.

A propos d'oeuvre pharaonique, les fêtes cet hiver permettent de revenir sur celle d'Ennio Morricone, disparu cet été.

Trop souvent réduit aux bandes originales de films de cowboys cabossés - il détestait le terme western-spaghetti - le génie italien a touché à tout, "Pasolini, De Palma ou +La cage aux folles+", comme le rappelait à l'AFP Stéphane Lerouge, spécialiste du maestro.

Le coffret "Morricone secret" ("Morricone segreto" en v.o.) paru en novembre (chez Decca/CAM Sugar) fait briller les trésors de la fin des années 1960 aux années 1980, entre guitares fuzz et trompettes jazz inquiétantes.

Le pantagruélique package "De Sergio Leone à Quentin Tarantino", sorti en juillet (chez Panthéon/Decca/Universal) permet d'arpenter des sentiers plus connus. "Au bout de 10 secondes d'une musique de film, on sait que c'est la sienne, de quel film il s'agit, on voit les images", commentait pour l'AFP Jean-Michel Jarre. Et d'ajouter, justement: "Morricone a eu une influence majeure sur tous les genres de musique, bien au-delà des musiques de film: Metallica commence ses concerts avec un de ses morceaux". En l'occurrence, "The ecstasy of gold", tiré de la B.O. de "Le bon, la brute et le truand".

- Live à l'Hacienda -

Pour celles et ceux qui peuvent remettre la main dessus, il faut se jeter sur "The big gundown" (réédité chez Tzadik au début des années 2000): c'est la relecture de classiques de Morricone par le franc-tireur John Zorn.

Enfin, dans le registre beauté glacée, il faut citer Joy Division et New Order. "Power, Corruption & Lies", de New Order, paru initialement en 1983, a été réédité en octobre (chez Rhino Records/Warner). Parmi les bonus, on trouve des morceaux live captés à l'Hacienda, mythique club de Manchester, repaire du groupe et de son label Factory. Pour mémoire, New Order est né des cendres de Joy Division, formation désintégrée par le suicide de son leader Ian Curtis.

Le second et dernier opus de Joy Division, "Closer", qui fêtait ses 40 ans cette année, a été réédité en juillet dernier. L'occasion de réécouter cet "album d'une incroyable modernité", comme le disait à l'AFP Pierre-Frédéric Charpentier, auteur de "Joy Division, sessions 1977-1981" (Le Mot Et Le Reste).