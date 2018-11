"Kursk": plongée dans l'univers étouffant d'une tragédie russe

Des hommes dans un compartiment inondé frappent sur la coque du sous-marin, la Russie rechigne à accepter l'aide occidentale pour les sauver, leurs proches s'affolent face aux mensonges : "Kursk" de Thomas Vinterberg plonge dans un univers étouffant, 18 ans après le drame.

Les personnages interprétés par le Belge Matthias Schoenaert, la Française Léa Seydoux, le Britannique Colin Firth parlent anglais, les scènes de Vidiaïevo, petite base militaire dans l'Arctique, port d'attache du Koursk, sont tournées en France et en Belgique. Le réalisateur danois reconnaît avoir changé les noms pour "plus de liberté artistique". Pour autant, l'intrigue tient la route et fait revivre l'angoisse des étapes clé de la tragédie du sous-marin ("Koursk" en français) qui a sombré le 12 août 2000 avec 118 hommes à bord.

Une lettre posthume griffonnée par un lieutenant et faisant état de 23 survivants après l'explosion de torpilles est au coeur de l'histoire qui raconte leurs dernières heures, le bruit des équipements de secours russes qui s'approchent, puis s'éloignent à cause d'une défaillance des batteries, l'eau qui monte, l'oxygène qui manque...

Après plusieurs échecs russes, Vladimir Poutine fraîchement élu président, finit par accepter l'aide de plongeurs britanniques et norvégiens qui accèdent dès la première tentative au compartiment, où il n'y a plus de survivants.

- "Ecrasés" par le système -

L'homme fort russe est absent du film, "cela aurait été réducteur", juge le réalisateur. Dans le film, la plus haute autorité qui s'oppose à l'aide occidentale est incarnée par un amiral.

"Je ne veux pas citer des noms (...) Nous n'en savons rien. (...) Je voulais porter ce film a un autre niveau, en faire une histoire sur l'humanité, la perte, le chagrin, l'impermanence de la vie et sur l'amour", dit à l'AFP le réalisateur Thomas Vinterberg.

L'histoire du Koursk "c'est une tragédie qui aurait pu être évitée", déclare à l'AFP Léa Seydoux, qui interprète Tanya, épouse du sous-marinier auteur de la lettre posthume.

Cheveux blonds péroxydés, cette mère d'un garçon est enceinte dans le film, un choix artistique.

"J'étais enceinte juste avant le tournage, je venais d'accoucher, j'avais envie qu'il y ait de la lourdeur dans sa façon de se déplacer pour évoquer la lourdeur de tout ce qu'elle traverse", raconte Léa Séydoux.

Tanya qui remue ciel et terre pour connaître la vérité sur ce qui se passe à 108 mètres de profondeur de la mer de Barents et interrompt l'amiral qui ment aux proches, "représente toutes les familles qui étaient dans l'ignorance totale".

"Ce film est une façon de donner une voix à ces femmes, à ces hommes, à ces familles qui ont été complètement écrasées par le système".

- Mentalité russe -

Le Belge Matthias Schoenaerts qui interprète son mari Mikhaïl Averine est à l'origine de l'idée de faire un film sur le Koursk tiré du livre de Robert Moore "A time to die" ("Sauvez le Kursk! " en français).

"En Belgique c'était très médiatisé, (...) c'était juste flippant", raconte-t-il à l'AFP. "On n'a jamais essayé de démoniser le gouvernement russe (...) mais on a essayé de faire un film sur les émotions que les gens subissent". Grand aux yeux bleus, il estime ressembler beaucoup à un Russe mais dit avoir beaucoup travaillé "une certaine mentalité" : "ils gèrent leurs émotions parce que sinon les émotions ruinent la vie".

Le seul acteur russe du casting, Artemyi Spiridonov, interprète le fils de Mikhaïl et Tanya. Il refuse de serrer la main de l'amiral lors de la cérémonie funèbre dans une église, une scène qui relève "de la pure fiction", reconnaît le réalisateur, mais qui y voit "un encouragement" pour les futures générations.