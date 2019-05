L'Académicien Andreï Makine prend la défense d'Assange

L'Académicien français et lauréat du prix Goncourt, Andreï Makine, prend fait et cause pour le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, victime, selon lui, de "la barbarie antijournalistique".

Julian Assange qui vient d'être inculpé aux États-Unis en vertu des lois anti-espionnage est un journaliste "d'un type nouveau, révolutionnaire", assure l'auteur du "Testament français", dans un entretien publié mercredi sur le site de Mediapart.

L'Académicien d'origine russe propose la création d'un "grand prix international Julian-Assange" à la fois "journalistique et littéraire" qui "distinguerait une plume, un micro ou une caméra pourchassé en Turquie - ou en Russie, pourquoi pas... -, tout en primant un roman, un recueil de nouvelles ou de poèmes, voire un essai ayant contribué à ouvrir la cage".

Dans cet entretien, le romancier n'hésite pas à comparer Assange à l'ex-dissident soviétique Alexandre Ginsburg, victime du Goulag, "même s'il n'est bien sûr pas question de comparer avec l'horreur du Goulag les conditions de (la) réclusion forcée (d'Assange), depuis 2012, dans une pièce du quartier de Knightsbridge à Londres".

Mais, ajoute-t-il, "je retrouve, dans la façon de dénigrer Assange pour le délégitimer, un écho des médisances utilisées pour éreinter les dissidents en URSS".

"Dans des époques différentes, se reproduit (...) une situation typique, qui vise à faire taire, à briser, à annihiler un pourvoyeur de nouvelles qu'une puissance ne veut surtout pas voir rendues publiques", estime l'écrivain. "De Ginsburg à Assange, d'un siècle à l'autre, du socialisme réel au capitalisme frénétique, je vois s'exercer le même penchant: la barbarie antijournalistique!", s'offusque-t-il.

Selon l'écrivain "la guerre menée de l'Afghanistan à la Libye, au nom de valeurs démocratiques dont Washington serait le dépositaire, m'apparaît comme la principale injustice qu'Assange ait combattue au moyen de WikiLeaks".

"S'il n'avait pas été entravé", Assange en serait venu "à dénoncer les oligarques russes", soutient Andreï Makine, connu pour ses positions pro-russes notamment sur la question de la Crimée.

"Donc (à dénoncer) également Vladimir Poutine?" l'interroge-t-on. "Enlevez vos lunettes anti-Poutine et cessez de ne voir qu'emprise en lui", rétorque alors l'écrivain en expliquant que "Poutine, en jouant avec les pièces de l'échiquier dont il a hérité, gêne les oligarques en agissant en homme d'État, tant bien que mal".