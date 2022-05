L'Académie française recale Franz-Olivier Giesbert et Olivier Barrot

L'Académie française a fait état jeudi d'une "élection blanche" pour pourvoir l'un de ses sièges, à savoir qu'aucun candidat, dont les journalistes Franz-Olivier Giesbert et Olivier Barrot, n'a obtenu le nombre de voix nécessaire.

Les Immortels étaient appelés à pourvoir le fauteuil 19, précédemment occupé par l'écrivain Jean-Loup Dabadie, ou avant lui le cinéaste René Clair ou le président de la République Paul Deschanel.

"Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité, l'élection est blanche et reportée à une date ultérieure", a indiqué l'Académie sur son site internet, au terme de quatre tours de scrutin, avec 24 votants.

M. Giesbert a obtenu le plus de voix, soit 11 lors de chaque tour.

Derrière lui, M. Barrot a commencé avec six voix au premier tour, avant d'en perdre (quatre au deuxième tour, puis cinq aux deux derniers). Et l'universitaire congolais Julien Kilanga, qui a reçu une voix au premier tour, n'en a plus obtenu aucune ensuite.

L'élection a été bloquée par le nombre élevé de votes blancs (des bulletins marqués d'une croix): six au premier tour, neuf au deuxième, puis huit.

L'élection est reportée à une date qui reste à déterminer. Les candidats recalés peuvent retenter leur chance, ou se retirer, ce qu'ils font le plus souvent.

Le Journal du dimanche avait révélé début mai que la candidature du favori, M. Giesbert, était mal perçue par un nombre important d'académiciens, principalement des universitaires soucieux de la valeur intellectuelle de leurs nouveaux compagnons.

Sur 40 sièges, l'Académie, gardienne de la langue française, a cinq sièges non pourvus. Ses quatre membres élus en 2021 et 2022 attendent par ailleurs de prononcer leur discours de réception.

La dernière élection blanche remontait à janvier 2019, avec comme recalés entre autres l'écrivain et éditeur Charles Dantzig, et le philosophe et ancien ministre Luc Ferry.