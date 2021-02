L'anthropologue Philippe Charlier à la tête de la collection Terre Humaine, chez Plon

L'anthropologue Philippe Charlier a rejoint les éditions Plon pour y diriger la collection Terre Humaine, a annoncé cette maison mardi dans un communiqué.

Créée en 1955, Terre Humaine a vu la publication de classiques de l'ethnologie et de l'anthropologie, en commençant par le célèbre "Tristes tropiques" de Claude Lévi-Strauss, et un ouvrage sur les Inuits du fondateur de la collection Jean Malaurie, "Les Derniers Rois de Thulé".

Jean Malaurie était toujours président d'honneur de la collection, à 98 ans, une fonction qu'il cède, de même que l'écrivain, diplomate et médecin Jean-Christophe Rufin, 68 ans, qui la dirigeait.

Le Dr Charlier, 43 ans, également médecin, s'était fait connaître pour son activité de paléopathologiste et archéologue, à savoir qu'il autopsiait des corps anciens.

Depuis 2018, il est directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris, dédié aux arts et civilisations extra-occidentaux.

Son dernier livre, "Vaudou: l'homme, la nature et les dieux", est paru en octobre dans cette collection de Plon. "Reprendre la direction de la collection Terre Humaine est à la fois un rêve, un honneur et un défi, celui de +rendre le bonheur de comprendre le monde accessible à tous+", a-t-il écrit sur Twitter.

Avant d'entrer dans l'édition, rappelle Plon, Philippe Charlier, "auteur de plus de 150 articles scientifiques et d'une vingtaine d'ouvrages", a eu de multiples activités. Il a enseigné à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et été praticien hospitalier, "chef de service à l'hôpital de Nanterre, créateur d'une consultation d'anthropologie médicale à destination des migrants et médecin-chef à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine".

"Je fais exactement ce que je voulais faire lorsque j'étais plus jeune. Je voulais avoir plusieurs vies. Je voulais être un médecin au service de l'Histoire et de l'archéologie, un médecin-anthropologue", disait-il à l'AFP en 2019.

Terre Humaine a vu paraître des ouvrages aussi divers que les "Carnets d'enquête" d'Emile Zola, en 1987, des exposés de chercheurs sur des civilisations lointaines, ou des best-sellers comme "Le Cheval d'orgueil" du journaliste bretonnant Pierre-Jakez Hélias en 1975, adapté au cinéma par Claude Chabrol.

Jean-Christophe Rufin, de l'Académie française, a dirigé pendant cinq ans cette collection parfois qualifiée de "Pléiade des sans grade", en référence à la collection de prestige des éditions Gallimard.

Le prochain titre paraît jeudi: "Cinq tambours pour deux serpents, itinéraire spirituel d'une Française en Haïti", signé de Mireille Aïn, que l'éditeur présente comme "la seule manbo [prêtresse] blanche initiée au vaudou en Haïti".

Jean Malaurie, explorateur passionné du Grand Nord, avait créé la collection pour révéler le déplacement forcé d'autochtones lors de l'implantation d'une base aérienne américaine dans le nord-ouest du Groenland, jamais annoncée par l'US Air Force ni par les autorités danoises.

Les éditions Plon, fondées en 1845, sont une filiale d'Editis (groupe Vivendi).

