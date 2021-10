L'Assemblée nationale approuve une loi consacrant les bibliothèques

L'Assemblée nationale a voté mercredi à l'unanimité, en première lecture, une proposition de loi visant à consacrer les grands principes régissant les plus de 15.000 bibliothèques publiques, "premier équipement culturel de France".

Le texte initié par la sénatrice socialiste Sylvie Robert avait également été adopté à l'unanimité en première lecture par la chambre haute en juin dernier.

Une commission mixte paritaire doit désormais chercher une version commune avec les sénateurs. En cas d'échec, une nouvelle lecture sera organisée dans chacune des chambres, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot.

Après le rapport Orsenna-Corbin de 2018 -"Voyage au pays des bibliothèques"- destiné à donner une impulsion à ce secteur, le texte vise à les "faire entrer pleinement dans le droit", a souligné la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

La rapporteure Florence Provendier (LREM) a souligné la place des bibliothèques, avec leurs quelque 12 millions d'usagers, comme "premier équipement culturel de France".

Le texte propose notamment d'inscrire dans le code du patrimoine les missions et grands principes qui régissent les bibliothèques municipales et intercommunales: liberté et gratuité d'accès, neutralité du service public et pluralisme des collections.

Les députés ont adopté un amendement d'Erwan Balanant (MoDem) demandant qu'elles "participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique", en référence aux langues régionales.

L'Assemblée nationale a aussi renforcé leur action dans la lutte contre l'illettrisme (7% de la population adulte) et "l'illectronisme" -incapacité à se servir d'outils informatiques courants- (17% de la population).

La communiste Elsa Faucillon a souligné que les bibliothèques n'étaient "pas de simples dépôts de livres, mais des acteurs majeurs de la vie locale". Béatrice Descamps (UDI), lui a fait écho en soulignant qu'elles étaient dans de nombreux territoires "un lieu de vie qui permet de retrouver du lien".

Michel Larive (LFI) a regretté que leur accès soit actuellement conditionné au pass sanitaire, et déploré le manque de personnels qualifiés pour répondre à l'augmentation des horaires d'ouverture au public.