"L'atelier des sorciers" et "A Silent Voice" lauréats des Japan Expo Awards

Les prix Japan Expo Awards, les Daruma d'or, célébrant la production en mangas et films d'animation de l'année ont récompensé "L'atelier des sorciers, volume 1" dans la catégorie manga et "A Silent Voice" dans la catégorie animation.

Publié chez Pika et composé à terme de huit volumes (le tome 4 est prévu en avril), "L'atelier des sorciers" de Shirahama Kamome (traduction de Lamodière Fédoua) raconte l'histoire d'une jeune fille fascinée par la magie. Un jour, après avoir observé un sorcier, elle se met en tête de l'imiter.

Le titre, sorti en mars 2018, était déjà en lice au festival de BD d'Angoulême dans la catégorie jeunesse.

Côté animation, c'est "A Silent Voice" de la réalisatrice Naoko Yamada, sorti au Japon en septembre 2016 et en août 2018 en France, qui décroche le Daruma d'or.

L'an dernier c'est le manga dont est inspiré le film qui avait remporté le prix dans la catégorie manga.

"A Silent Voice" raconte l'histoire de Shoya Ishida, jeune garçon prenant plaisir à persécuter une jeune fille sourde de sa classe, Shoko Nishimiya. Des années plus tard, rongé par la culpabilité, Shoya Ishida qui a appris la langue des signes, tentera de se faire pardonner.

Parmi les autres récompenses, le manga "The Promised Neverland" (Kazé) de Kaiu Shirai (scénario) et Posuka Demizu (dessin) a obtenu le Daruma de la meilleure nouvelle série et le Daruma du meilleur scénario.

"Akira" (Glénat) de Katsuhiro Otomo a été récompensé par le Daruma du patrimoine. Les Français Alexis Bacci et Bastien Vivès ont obtenu de leur côté le Daruma du meilleur manga international pour "Lastman Stories" (Casterman).

Les lauréats seront notamment mis en avant au festival Japan Expo, qui se tiendra au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, du 4 au 7 juillet.