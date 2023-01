L'auteur britannique Hanif Kureishi hospitalisé après une chute

L'auteur et scénariste britannique Hanif Kureishi, connu pour le film "My Beautiful Laundrette", a fait une chute en Italie et s'est vu "mourir", a-t-il raconté vendredi, précisant qu'il était hospitalisé sans pouvoir bouger bras et jambes.

"Le lendemain de Noël, à Rome, (...) j'ai fait une chute", a tweeté vendredi l'auteur britannique de 68 ans. "Je venais de voir Mo Salah marquer contre Aston Villa, je sirotais un demi de bière, quand j'ai commencé à avoir des vertiges. Je me suis penché en avant et je suis tombé, me réveillant quelques minutes plus tard dans une mare de sang".

"Je croyais que j'étais en train de mourir. Je croyais qu'il me restait trois respirations", détaille-t-il encore. "Je suis à l'hôpital. Je ne peux pas bouger mes bras et mes jambes".

"Je ne peux pas me gratter le nez, passer un appel téléphonique ou me nourrir. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est à la fois humiliant, dégradant et un fardeau pour les autres", explique-t-il aussi sur Twitter en précisant avoir été opéré de la colonne vertébrale.

"Pour le moment, on ne sait pas si je pourrai un jour remarcher, ou si je pourrai un jour tenir un stylo".

Fils d'un père pakistanais et d'une mère anglaise, Hanif Kureishi place les questions d'intégration au coeur de ses nombreux romans, nouvelles, scénarios et pièces de théâtre.

Il est connu pour avoir écrit le scénario de "My Beautiful Laundrette" (1985), une comédie réalisée par Stephen Frears qui évoque à la fois le racisme, l'homosexualité et la violence des années Thatcher.

Sa jeunesse lui inspire son premier roman: "The Buddha of Suburbia" (Le Boudha de Banlieue) en 1990. Il y dépeint avec humour le quotidien d'un adolescent métisse qui veut à tout prix fuir sa banlieue natale pour aller explorer le Londres des années 1970.

Le roman semi-autobiographique sera adapté trois ans plus tard en série sur la BBC, avec comme bande originale un album composé par David Bowie, fan du livre et qui a grandi dans la même ville que lui au sud de Londres.