L'auteur jamaïcain Kei Miller, lauréat du prix Les Afriques

L'auteur jamaïcain Kei Miller a été désigné lauréat du prix Les Afriques pour son roman By the rivers of Babylon par la CENE, a annoncé jeudi l'association basée à Genève dans un communiqué.

"C'est un roman ample qui a pour cadre singulier Augustown. Peut-être quelque chose comme Soweto en Afrique du Sud en termes de conditions sociales et d'homogénéité des habitants. Des Noirs et des pauvres de la Jamaïque", écrit la CENE.

Romancier et poète, Kei Miller est né en 1978 en Jamaïque, où il a grandi. Il vit au Grande- Bretagne. La remise du prix aura lieu le 16 juin à Genève.

La CENE littéraire se présente comme une association de lecteurs mécènes dont le jury prime, depuis trois ans, un auteur africain ou des diasporas africaines dont l'oeuvre frappe par la force de son engagement et son originalité sur des questions d'ordre politique ou culturel. Il récompense son lauréat d'un prix d'une valeur de 5.000 euros.

Le jury du prix Les Afriques est composé de personnalités du monde littéraire et universitaire comme les écrivains sénégalais Boubacar Boris Diop ou tchadien Koulsy Lamko.