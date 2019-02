L'échappée fantasmagorique de Manish Arora

A grand renfort de références à la fois historiques et futuristes, Manish Arora prédit une saison automne/hiver 2019-2020 baroque et ultra-colorée lors de son excentrique défilé pourtant malicieusement intitulé "Finally Normal People" ("Enfin des gens normaux") jeudi à Paris.

Sur la note d'intention du show, Manish Arora révèle que le vestiaire de la quarantaine de mannequins "hippies des temps modernes à l'allure non-conformistes, échappés d'un futur dystopié à la Mad Max" est inspiré de détails de glamour hollywoodien, coiffes en plumes amérindiennes, motifs floraux des années 1970, imprimés psychédéliques, éléments Art Deco. Le tout agrémenté d'accessoires délirants.

Le plus spectaculaire se trouve du côté des coiffures: cagoules brodées ou à imprimé léopard avec des oreilles rose, tiares à longs bijoux pendants, coiffes avec une petite corne, masque futuriste couvrant le visage ou posé sur le crâne à effigie de tête de serpent.

Dans une ambiance quasi-mystique, le mannequin clôturant le show à la cathédrale américaine de Paris a des dreadlocks où sont plantés des bâtons d'encens allumés.

Bananes multicolores de diverses tailles, frangées ou non, contenants tenus à la main en forme de bus avec quatre petites roues ou de requin pailleté ouvrant grand sa gueule rose fluo, théière en tissu brodée... les sacs tenus par des mains aux ongles archi-flashy redoublent d'audace et d'inventivité.

Côté vêtements, les motifs se succèdent, se mélangent, se superposent en couches de tissus, dans un style Bollywood cosmique, mais sans jamais s'entrechoquer : plumes de paon, franges néon, motifs licornes, sequins, à-plat pastel en soie ou en fourrure, chaussettes pailletées portées sur des collants résilles noires ou roses sous des jupes longueur mini ou maxi ou parfois pantalons fluides, bermudas bouffants...

Comme échappés de la fête des couleurs, les mannequins portant parfois d'immenses lunettes de soleil, ont le visage aux couleurs ultra-pigmentées et portent de très hautes chaussures à plateforme, parfois lacées, ornées de motifs flammes, fleurs, jean... attirant autant l’œil que les capes fluides avec de la fourrure aux épaules, tantôt arrivant au niveau du genou, tantôt trainant sur le sol.

Slogan porté comme un étendard dès le premier look, "Finally Normal People" n'est pas le seul message véhiculé à l'attention de la génération Instagram et côtoie d'autres inscriptions sur des sweat-shirts très colorés : s'interrogeant tour à tour sur notre vie -- "What if this is all real" -- ou encourageant l'estime de soi, à l'instar de "I am the one I have been waiting for" ou "Everything you need is inside you".