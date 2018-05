L'Ã©crivaine Dominique Sigaud grand prix de littÃ©rature de la SGDL

L'écrivaine, journaliste et essayiste Dominique Sigaud a reçu le Grand prix de littérature de la Société des gens de lettres (SGDL) pour l'ensemble de son oeuvre, a annoncé mercredi cette association littéraire.

Journaliste (spécialiste du monde arabe et de l'Afrique), passée à la littérature, Dominique Sigaud, 59 ans, est l'auteure de plus d'une dizaine de romans et d'essais dont, en début d'année, "Dans nos langues" (Verdier) où elle s'interrogeait sur le rôle de la langue comme facteur d'émancipation.

"Encordée à la langue, Dominique Sigaud fouille inlassablement le réel, en grattant là où ça résiste et fait mal, surtout là. Il n'y a aucun de ses livres qui ne réponde à une nécessité absolue, c'est là toute la puissance de son oeuvre", a commenté l'écrivaine Marie Sellier, présidente de la SGDL en annonçant le palmarès.

La SGDL a par ailleurs attribué son Grand prix de la traduction au germaniste Bernard Kreiss, "orfèvre de la traduction littéraire", traducteur notamment de Thomas Bernhard, Sebald et Christoph Ransmayr.

Le Grand prix de la fiction a été attribué à Angélique Villeneuve pour son roman "Maria" (Grasset), le Grand prix de l'essai à Georges Didi-Huberman pour "Aperçues" (Minuit), le Grand prix du roman jeunesse à Éric Pessan pour "Dans la forêt de Hokkaïdo" (L'École des loisirs) et le Grand prix de la poésie à Anthony Phelps pour "Au Souffle du vent-poupée (peintures d'Iris Lahens)" (Editions Bruno Doucey).

Tous ces prix - dotés de 1.500 à 6.000 euros - seront décernés le 26 juin au siège de la SGDL à Paris. L'an dernier, le Grand prix de littérature de la SGDL avait été attribué à la romancière Leslie Kaplan pour l'ensemble de son oeuvre.