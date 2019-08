L'éditeur de Toni Morrison salue une écrivaine "au style tellurique"

Les éditions Christian Bourgois, éditeur en français des oeuvres de la romancière américaine Toni Morrison, disparu dans la nuit de lundi à mardi, ont salué "une écrivaine au style tellurique et sensible" qui a "profondément bouleversé le roman américain".

"C'est avec une grande émotion que Christian Bourgois Éditeur salue la mémoire de Toni Morrison", a indiqué l'éditeur de la seule auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature, dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Nous avons eu l'honneur de publier son oeuvre en France depuis 1992", rappelle l'éditeur. Toni Morrison "restera dans nos mémoires et dans celle des lecteurs comme une écrivaine au style tellurique et sensible, dotée d'une intelligence à l'extrême acuité, qui a profondément bouleversé le roman américain", a souligné l'éditeur.

"Son attention aux déchirements raciaux et sociaux de son pays, son refus de toute injustice avaient fait d'elle, à raison, l'une des consciences politiques les plus écoutées de l'Amérique", a-t-il ajouté.

De son côté, la Société des gens de lettres (SGDL) a rendu hommage à l'"écrivain engagé" qui "aura participé aux grands débats de société de son siècle et résolument contribué, par son oeuvre littéraire, à éclairer les consciences sur la situation de la minorité noire américaine".

"Grande dame des lettres américaines" son oeuvre "a marqué la littérature de la seconde moitié du XXe siècle des deux côtés de l'Atlantique", a ajouté la SGDL.

Lauréate du Prix Nobel de Littérature en 1993, l'écrivaine est décédée à 88 ans.

Son onzième et dernier roman, "God Help the Child" ("Délivrances", traduit de l'anglais par Christine Laferrière, 2015) racontait l'histoire d'une enfant repoussée dès sa naissance par sa mère, "mulâtre au teint blond" et "claire de peau" à cause de sa peau "noire comme la nuit".

L'enfant noire devenue adulte fera de la couleur de sa peau sa force, écrit Toni Morrison dans ce qui restera comme son roman le plus lumineux.