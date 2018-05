L'éditeur Delcourt ouvre son capital à un fonds d'investissement

Le fonds d'investissement Florac a annoncé jeudi être en "négociation exclusive" avec le groupe Delcourt (second éditeur de BD francophone) en vue d'entrer dans son capital.

"La prise de participation de Florac dans le groupe Delcourt permettra à la société de conserver son indépendance, tout en disposant de moyens importants pour accélérer ses projets de développement", a indiqué Florac dans un communiqué. Il n'est pas précisé à quelle hauteur le fonds d'investissement va entrer dans le capital de Delcourt. La réalisation de l'opération est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la concurrence.

Selon le classement annuel de Livres Hebdo, le groupe Delcourt figurait en 2017 à 12e place du classement des éditeurs français avec un chiffre d'affaires annoncé de 100 millions d'euros.

"Nous avons été impressionnés par le parcours et la performance du groupe (Delcourt) depuis sa création et sommes heureux d'aider le groupe à continuer de tirer profit des opportunités de croissance qui s'offrent à lui, que ce soit au travers de son coeur de cible la BD francophone, le manga ou les comics ou de ses récents projets de diversification dans la littérature", a souligné Leopold Meyer, directeur général de Florac.

"L'ADN familial de Florac se marie parfaitement avec la culture entrepreneuriale de notre entreprise", a commenté de son côté Guy Delcourt.

Créé en 1986 à Paris par Guy Delcourt, ancien rédacteur en chef du magazine de BD Pilote, le groupe Delcourt est un acteur majeur du 9e art dans le monde francophone. Il publie chaque année plus de 650 nouveautés (jeunesse, romans graphiques, séries classiques, comics, manga) et accumule les best-sellers. Lors du dernier festival d'Angoulême, c'est une BD éditée par Delcourt, "La sage de Grimr" de Jérémie Moreau, qui a remporté le Fauve d'or du meilleur album.

Depuis les années 2000, le groupe est passé à la vitesse supérieure avec la prise de contrôle en 2005 des éditions Tonkam, éditeur de référence en manga, puis des éditions Soleil en 2011. En 2016, le groupe Delcourt a créé un département Littérature générale.

Il compte quelque 9.500 titres à son catalogue et emploie 115 salariés à Paris et à Toulon.

Avec des bureaux à Paris et Los Angeles, Florac est une société de participations présidée par Marie-Jeanne Meyer, actionnaire historique du groupe Louis Dreyfus, et dirigée en Europe par Leopold Meyer.

Florac investit des montants unitaires compris entre 20 et 150 millions d'euros (fonds propres et quasi fond propres) avec un horizon de sortie flexible, aux côtés de fondateurs, dirigeants et partenaires stratégiques, dans des entreprises à fort potentiel de croissance.